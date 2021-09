Hasta el momento el video ha sido visto por miles de personas y la mayoría de los comentarios son en contra de los insultos de la mujer, misma a la que se le alcanza ver su rostro y aseguran que su actitud no es la correcta.

Exhiben a presunta mujer racista en Little Caesars insultando a empleados mexicanos y les dice que regresen a sus granjas en su país, lo que provocó indignación entre los usuarios, de acuerdo a un video publicado en Twitter .

De manera textual, el usuario comentó lo siguiente: “A mi llegada, oí a alguien gritando dentro de Little Ceasars. La ‘señora patriota’ estaba diciendo que tenía una condición médica y no podía usar una máscara (veo esto todo el tiempo en el trabajo)”.

En el omento más álgido de la interacción, la mujer alcanzó a decir algo como esto: “Voy a traer verdaderos patriotas y ver lo que ustedes van a hacer”, sin embargo, tras unos minutos salió del lugar, pero al parecer la policía ya la esperaba. Archivado como: Racista en Little Caesars

El video no señala la hora, ni el día o el lugar donde sucedieron los hechos, solo se sabe que fue en Estados Unidos, país donde hay millones de mexicanos que trabajan legal o ilegalmente, para poder sostener a sus familias en su país de origen. Para ver el video haz click aquí .

Hasta el momento se desconoce si la mujer fue detenida o solo se le hizo una advertencia, pues al parecer no hubo agresión física y solo fue verbal. Tampoco se sabe la identidad de los empleados ni de ella, solo se le alcanzó a ver su rostro.

Este suceso causó gran polémica en las redes sociales, ya que todo comenzó cuando el hombre supuestamente escuchó a la empleada hablar en español, todo sucedió en una tienda de Lincoln, Nebraska, de acuerdo a la denuncia publicada. Archivado como: Racista en Little Caesars

La denuncia constan de tres partes, videos en los que se ve cómo el hombre tiene algún problema con la mujer – que fue identificada como usuaria @kaysmiles48- al parecer por su condición de extranjera y por no hablar en inglés.

En todo momento se escucha decir al hombre decirle a la mujer que se aleje de él, motivo por el cual la controversia subió de tono, al grado tal que varios empleados tuvieron que intervenir para que no se desbordaran los ánimos.

En las imágenes se puede ver al hombre ya mayor, con una playera en color negro y cabello cano, en donde comienza a gritar e insultar a la mujer al decirle que debe hablar en inglés porque está en Estados Unidos y no en México.

“SERÁ MEJOR QUE APRENDAS NUESTRO IDIOMA”

En el audio se alcanza a escuchar que el hombre le dice: “Cuando estés en Estados Unidos, será mejor que aprendas nuestro idioma”, pero de pronto la empleada no aguantó más y le respondió: “Un uniforme no te da derecho a ser racista”.

La frase que más se quedó en la mente de la empleada y de los usuarios fue la siguiente: “Aprende inglés; es América. No es España y no es México”. Luego le reprendió: “Soy un bombero retirado, oficial de policía, y estoy entrenado en MMA (artes marciales mixtas)”. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Racista en Little Caesars