Era un pastor evangélico

A Jacob “N”, no le importó ser un pastor congregado ni estar al servicio de Dios. El hombre, simplemente vio la oportunidad de aprovecharse de once menores de edad creyendo que no tendría un castigo por sus actos; lamentablemente, no es la primera vez que acontece una situación similar con los religiosos.

Entre la información que se ha dado a conocer, los medios de comunicación han informado que el pasado 21 de enero del 2007 el Consejo de Administración de Fraternidad Cristiana concedió el Certificado de Ordenación como Pastor Titulado a Jacob “N”. A él no importó su religión, ni mucho menos irrespetar a los menores de edad; hoy paga las consecuencias.