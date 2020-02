Powerball. En este preciso momento, alguien en Michigan es el afortunado ganador de 70 millones de dólares luego del sorteo del Powerball celebrado la noche del miércoles.

El ticket ganador fue vendido en el Huron Plaza Liquor Store, ubicado en el 694 West Huron Street, en Pontiac, informó la Lotería de Michigan en su sitio de internet.

Como ocurre en estos casos, aún no se tiene certeza del quién es el ganador.

Por lo tanto, si jugó al Powerball, revise los números del sorteo: 14 … 47 … 54… 55 … 68… y el Powerball: 25.

— Michigan Lottery (@MILottoResults) February 13, 2020