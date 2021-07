Nueva York, 7 jun (EFE News).- El Departamento Legal de la ciudad de Nueva York fue este lunes objeto de un ciberataque, según confirmaron las autoridades a varios medios locales, que apuntan a la posibilidad de que información sensible haya podido filtrarse. La portavoz municipal Laura Feyer dijo al diario New York Post que se identificó un “acceso no autorizado” a la red informática del Departamento y que se lanzó inmediatamente una investigación.

En esa ocasión los piratas informáticos no accedieron al sistema de control de los trenes del metro de Nueva York, por lo que la seguridad de los pasajeros no estuvo en peligro, apuntaron los representantes de la MTA, que concretaron que la intrusión apenas causó daños. Por ahora se desconoce si este nuevo ciberataque puede estar o no conectado con la oleada de ataques de “ransomware”, que bloquean sistemas informáticos que no son liberados hasta que compañías o instituciones pagan un rescate a los piratas informáticos, que ha afectado recientemente a empresas y agencias de Estados Unidos.

A final de mayo, la empresa JBS, la segunda mayor elaboradora de carne del país, sufrió uno de estos ataques y se vio obligada a suspender temporalmente sus operaciones. Pocas semanas antes la empresa Colonial Pipeline, propietaria de varios oleoductos en el país, sufrió uno similar, esta vez lanzado por la organización criminal DarkSide con sede en Rusia, que afectó durante días al suministro de combustible en la costa este del país. El Departamento Legal de Nueva York, que cuenta con un millar de abogados, ofrece apoyo jurídico a las agencias y empleados municipales y es el encargado de defender al Ayuntamiento ante los tribunales. EFE News