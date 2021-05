Ciberataque mostró la vulnerabilidad de la infraestructura de EEUU

Los piratas informáticos no tomaron el control de las operaciones del oleoducto, pero Colonial cerró el oleoducto para contener el daño. El ataque generó preocupaciones, una vez más, sobre la vulnerabilidad de la infraestructura crítica de la nación, informó The Associated Press.

“Lo que está sintiendo no es una falta de suministro o un problema de suministro. Lo que tenemos es un problema de transporte ”, dijo Jeanette McGee, portavoz del club automovilístico AAA. “Hay una gran cantidad de suministro para abastecer de combustible a Estados Unidos durante el verano, pero lo que estamos teniendo es un problema con llevarlo a esas estaciones de servicio” porque el gasoducto no funciona.