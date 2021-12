Hasta el momento se desconoce la gravedad de la enfermedad del exfutbolista, pero se estima que de consideración dado el tipo de cáncer es, pero no se conoce la fase en la que se encuentra. Sin embargo, eso no desmotiva al deportista ni a su familia, ya que puntualmente acude a sus revisiones médicas y sigue las indicaciones del personal de hospital.

El hospital Albert Einstein informó el miércoles en un comunicado que la leyenda brasileña del fútbol, de 81 años de edad, “se encuentra estable y se prevé que reciba el alta en los próximos días”. Pepito Fornos, portavoz y asistente de Pelé, dijo a The Associated Press que el tres veces campeón del mundo recibe quimioterapio para tratar el tumor que le fue detectado durante exámenes de rutina a fines de agosto.

PELÉ LANZA ESTREMECEDOR MENSAJE EN SUS REDES

“Afortunadamente, estoy acostumbrado a celebrar grandes victorias con ustedes. Voy a encarar este partido con una sonrisa en el rostro, mucho optimismo y alegría por vivir rodeado del amor de mis familiares y amigos”, dijo Pelé en esos momentos en el mes de septiembre, tras ser sometido a esa intervención quirúrgica.

Edson Arantes do Nascimento fue hospitalizado el martes pasado y recurrió a sus redes para desmentir que estaba en mal estado de salud. “Gente, no me he desmayado y estoy con buena salud. Fui a mis exámenes de rutina, los cuales no pude cumplir antes debido a la pandemia. Que se sepa que no voy a jugar el próximo domingo”, bromeó en un tuit. Archivado como: Pelé regresa al hospital