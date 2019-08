Página

Gabriel Soto destapó ‘la caja de Pandora’ e hizo fuertes revelaciones sobre su divorcio con Geraldine Bazán

El actor habló sobre los detalles de su separación e hizo confesión sobre sus hijas

Los internautas no se quedaron callados y arremetieron en contra del actual novio de Irina Baeva

El actor Gabriel Soto se destapó y reveló los detalles de su separación con Geraldine Bazán en donde habló del futuro de sus hijas y la manutención que les brinda.

Asimismo, el galán de telenovelas y obras de teatro no se guardó nada y mencionó a Irina Baeva y hasta de un asunto polémico con Marjorie de Sousa.

Gabriel Soto le concedió la entrevista donde abrió su corazón al programa ‘Suelta la Sopa’ y fue muy contundente con los rumores que lo vinculan a la actriz Marjorie de Sousa.

Al comienzo del video, el reportero cuestiona al histrión si hubieran pasado por alto los chismes y especulaciones, seguiría con Geraldine Bazán.

Ante esto Gabriel Soto respondió con un rotundo sí: “Yo estoy seguro que sí. Sin embargo, todo lo que la gente no tiene consciencia es que fueron chismes muy delicados”.

Lo anterior, en referencia a las publicaciones de una revista donde se especulaba que Gabriel Soto y Marjorie de Sousa tenían una relación y que incluso, el hijo de Marjorie podría ser de Gabriel.

“Me estaban imputando que yo era papá de alguien más y eso me llenaba rabia, me llenaba de coraje”, dijo el actor y agregó que habló con su hija mayor para asegurarle que eso no era cierto.

