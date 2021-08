¿Rafael Amaya estrena novia?

Fue la misma Verónica Montes quien lo confesó

“Tengo una relación con Rafael Amaya”

¿Estrena nueva novia? Se ha informado que el actor mexicano Rafael Amaya, quien hace unos meses salió de rehabilitación tras varios problemas por adicciones, tiene actualmente novia. Se trata de una actriz muy querida que incluso participó en la exitosa serie de El Señor de los Cielos.

Actualmente Rafael Amaya es uno de los actores más cotizados y queridos por el público, y es que a pesar de que este mexicano tiene desde el año 2000 trabajando, no fue hasta que se estrenó la serie del temible narcotraficante, El Señor de los Cielos, que el actor de 44 años catapultaría su carrera de manera internacional.

Las adicciones de Rafael Amaya

Sin embargo, Rafael Amaya tuvo que ser internado en una clínica de rehabilitación debido a las adicciones que tenía, y tras varias semanas de rehabilitación, el actor de 44 años confesó en exclusiva para el programa Hoy Día, que en ese momento ni siquiera él se reconocía:

“Me dieron autorización para que me llevaran a la clínica, porque yo estaba perdido, estaba aislado del mundo, estaba enojado con todos, pero no era yo. Yo antes de perdonar a los demás me perdoné a mí mismo, aquella conciencia que tenía de aquella época, yo pensaba que era la correcta”, comentó tras reaparecer al medio público.