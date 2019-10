View this post on Instagram

Hasta pronto Papito amado, descansa en paz ✨❤️… Aunque tu presencia física la vamos a extrañar mucho, sabemos que eres luz y tu alma vive y late muy fuerte dentro de nosotros….Gracias por cepillar mi cabello todas las noches antes de dormir cuando era niña, me sentabas con tanto amor en tus piernas en ese sofá reclinable…todavía si cierro los ojos, siento tus manos pasando el cepillo tan suavemente por mi cabeza…Gracias por amarnos tanto, gracias por ser el amado “Tito” para tus nietos que siempre te amarán, recordarán y reirán mucho cuando digan “Hay Chihuahua cuanto apache”… Gracias por amar tanto a Forrest y decirle siempre hijo mío…Gracias por cuidar de tus hermanos y tu mamá cuando tu Papi murió y convertirte tan joven en ese apoyo para tu familia y mi abuela Bertha, estoy segura que tu Papi a quien tanto extrañabas ya te abraza en el cielo y están disfrutando mucho juntos….Hasta pronto Papito, estoy en paz porque se que estás en paz… TE AMO ❤️ !Gracias a todos de antemano por su cariño y apoyo en estos momentos!