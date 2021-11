Papá de actor Octavio Ocaña revela que policías se burlaron de cómo murió su hijo

Asegura que los agentes de rieron del actor de la serie de ‘Vecinos’

Además sorprende con declaración sobre omisiones en ayuda médica al artista Una nueva revelación de parte del padre del actor Octavio Ocaña, que interpretó a Benito Rivers en la famosa serie ‘Vecinos,’ revela cómo los policías se burlaron de la forma en cómo murió su hijo, situación que ha causado indignación en las redes sociales, ya que la familia sostiene que a su hijo lo mataron los agentes que lo perseguían, de acuerdo a información publicada en el portal de noticias de Grupo Fórmula. Fue a través de una entrevista que ofreció para el periodista José Cárdenas, que el señor Octavio Pérez, acusó a los agentes municipales de Cuautitlán Izcalli de matar a su hijo y además, reveló que éstos se rieron del actor de la manera en cómo murió, por lo cual exige justicia y advierte que no se quedará con los brazos cruzados y que se metieron con la persona equivocada. ¿POLICÍAS LE DISPARARON A QUEMARROPA? De manera textual el señor reiteró que no cree en la versión que ha dado la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y lo explicó: “Claro que no, honestamente no estoy de acuerdo y lo que yo quiero es justicia para mi hijo, porque es el pan de cada día de todos los papás. Yo estoy hablando como vocero de todos los padres que han perdido a un hijo de esta manera. Ahora nos tenemos que cuidar hasta de policías, ya no de ladrones ni secuestradores”. Incluso el señor va más allá y ha descrito lo que según él, es la forma en que asesinaron a su hijo. Dice que los agentes lo persiguieron hasta que chocó y que incluso hay pruebas para sostenerlo: “A mi hijo lo mataron los policías, no hay vuelta de hoja. Hay cuatro o cinco impactos de bala. Hay una persona que lo iba persiguiendo y saca el cuerpo y le comienza a disparar. Mi hijo pierde el control, se estrella y en eso momento van y le disparan a la cabeza. Así fue la cosa”.

Octavio Ocaña policías burlaron: ¿POLICÍAS PUDIERON SALVARLO? Ante tales aseveraciones, el papá del actor de ‘Vecinos’, no recula en sus declaraciones y sostiene lo que dice: “Los policías de Cuautitlán Izcalli son cínicos (…) todavía que se meten a la carretera federal, todavía se atreven a verlo cómo se desangra mi hijo. (…) Mi hijo todavía tenía vida, estaba con vida, pudo haber llegado (al hospital) y dejaron que se desangrara y que se muriera. Todavía que hacen su chiste, se ríen de cómo se está muriendo mi hijo”, compartió. Pero la Fiscalía General de Justicia del Estado de México lejos de entrar en conflicto con la familia, ha decidido informar que tendrá toda la disposición de cooperar con la información y dijo que el expediente de investigación está abierto y a disposición de la familia. Si la familia tiene dudas sobre los peritajes o el actuar de la policía, pueden revisar la carpeta, reiteró la fiscalía.

¿POLICÍAS ESTABAN PREPARADOS O ‘ERAN DE PUEBLO’? En una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo, Octavio Pérez, papá del actor de ‘Vecinos’ dijo sobre los policías: “Son gente que no está preparado para eso, han de ser policías de pueblo, no federales, si son federales traerían una patrulla de la Guardia Nacional, no están preparados para esto, son gente inepta, ignorante”, publicó el portal de noticias de AM. También en el programa “De primera mano”, al papá cuestionó el papel de la policía en la persecución y se le preguntó ¿Quién lo mató? A lo que contestó: “De manera frontal la policía, está claro, claro como el agua, obviamente y estoy muy indignado, lo que yo quiero es justicia, sembraron todo”, sentenció de manera muy enérgica por la partida de su hijo. Archivado como: Octavio Ocaña policías burlaron

¿QUÉ HACÍA EL ACTOR MIENTRAS ERA PERSEGUIDO? Sin embargo, el padre Octavio Pérez lanzó una advertencia a la policía, con la que mantiene un conflicto por la versión oficial, la cual no cree. Por ello, el papá del actor de ‘Vecinos’, no dudó en señalar a la policía como la culpable de la muerte de su hijo y amenazó con no dejarse de nadie hasta logar aclarar el caso y de manera textual dijo cómo le hará. “Se metieron con la persona equivocada, yo no soy cualquier persona y lo van a pagar muy caro, desde arriba hasta abajo quien caiga”. Incluso detalló lo que sucedió en la persecución: “Mi hijo venía con los vidrios abajo, con música, totalmente dando la cara, sabían quien era, empiezan a perseguirlo, sabían que era un chamaco quien venía manejando, no un delincuente”. Archivado como: Octavio Ocaña policías burlaron

Octavio Ocaña policías burlaron: ¿SE TARDÓ MUCHO EN LLEGAR LA AMBULANCIA? El reporte oficial indica que la ambulancia con paramédicos que atendieron al actor de ‘Vecinos’, Octavio Ocaña, tras chocar su camioneta y recibir un impacto de bala en la cabeza el viernes 29 de octubre, habría tardado 13 minutos en llegar al sitio del siniestro y 15 minutos más en el traslado al hospital, revelaron fuentes cercanas a la investigación. Tras viralizarse el video donde se observó la agonía del actor, conocido por su personaje de “Benito”, y a policías de Cuautitlán Izcalli sometiendo a uno de sus acompañantes, mientras otro oficial ingresó por la puerta del copiloto, presuntamente tras el momento en que desarmaron al joven de 22 años. A la vez que otro elemento abrió la puerta trasera de la camioneta tipo Jeep Gran Cherokee, hizo que muchos se preguntaran porqué nadie atendía o pedía la presencia de paramédicos.

ACTOR LLEGÓ AL HOSPITAL COMO ‘CÓDIGO NEGRO’ Fuentes cercanas a la investigación informaron que uno de los dos policías que participaron en la persecución, tomó el pulso del joven lesionado, tras llegar a la camioneta que acababa de chocar. La llamada de alerta, pidiendo atención médica, se realizó a las 16:47 horas del viernes 29 de octubre, la ambulancia llegó 13 minutos después, a las cinco de la tarde, a la autopista Chamapa-Lechería, a la zona de la colonia Prados Iztacala en Atizapán de Zaragoza, señaló la fuente. Paramédicos dieron los primeros auxilios al joven de 22 años de edad y lo trasladaron al hospital de Traumatología de Lomas Verdes del IMSS, donde trascendió que el actor llegó a las 17:15 horas del viernes 29 de octubre, bajo el llamado “código negro”, es decir muerto, de acuerdo a fuentes locales consultadas. Archivado como: Octavio Ocaña policías burlaron

Octavio Ocaña policías burlaron: ALTAR DE MUERTOS YA TIENE NUEVO ‘VECINO’ La muerte del joven artista se dio días antes de la celebración del Día de muertos, por ello la ofrenda virtual del programa “Vecinos” lo agregó como nuevo integrante, el risueño “Benito Rivers”. En el altar, donde se venera el recuerdo de los que ya no están se observa la fotografía de Ocaña, junto a la de Polo Ortín, que interpretó a Don Roque, la de Yolanda Martínez, que encarnó a Doña Jovita, y la de Sammy Pérez, que también tuvo participación. “Hoy recordamos a los que ya no están, pero viven en nuestros corazones”, se lee en la publicación en Instagram. “No tenía ni idea de cómo actuar”, confesó Ocaña cuando le preguntaron cómo fue su primer día en la serie de “Vecinos”. En un video que compartió Lalo España, Octavio recordó que cuando era niño era muy hiperactivo, lo que ocasionó que en una ocasión que estaba jugando futbol en el foro tirara una cámara y las grabaciones se tuvieron que detener cuatro horas.

Octavio Ocaña policías burlaron: ¿QUÉ SIGNIFICÓ ‘VECINOS’ PARA OCTAVIO OCAÑA? Para Octavio, “Vecinos” era una segunda familia, un proyecto muy bonito en el que se sentía muy a gusto con sus compañeros. “Ha sido muy genial hasta la fecha, en estos 15 años muy hermoso”, confieso en el video que España posteó en su cuenta de Instagtram. “XVI años siendo nuestro Benito, Octavio Ocaña recordando las anécdotas en el foro de #vecinos”. Luego la sorpresiva muerte de Octavio Ocaña, quien falleció tras recibir un tiro en la cabeza cuando circulaba a bordo de su camioneta en Cuautitlán Izcalli, sus compañeros y colegas en el programa “Vecinos” externaron su dolor por la irreparable pérdida. Uno de los primeros que externó su pésame a la familia del actor fue Lalo España.

“Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en #Vecinos Mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote”.

¿QUÉ HARÁ COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS? Dario Ripoll, Ana Bertha Espin, Pablo Valentín y Mayrin Villanueva también se mostraron consternados ante lo ocurrido. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México anunció este domingo que investigará el caso por las presuntas violaciones de derechos humanos contra Octavio Ocaña, actor que participó en la serie de ‘Vecinos’. Los hechos ocurrieron el pasado viernes en la ciudad de Cuautitlán Izcalli cuando una camioneta de policía pidió a Ocaña que detuviera su vehículo y se desató una persecución policial que terminó con el coche del actor, que viajaba con otros dos acompañantes, estrellado en un muro. Según la Fiscalía estatal, el actor falleció por el disparo en la cabeza de una arma que se encontraba en el interior del vehículo y que se detonó durante la persecución en circunstancias todavía confusas. Archivado como: Octavio Ocaña policías burlaron

¿CÓMO FUE LA ÚLTIMA ESCENA EN QUE PARTICIPÓ? El romance entre “Liz” y “Benito” en la serie de televisión “Vecinos” también quedará sin un final feliz, tras la muerte del actor Octavio Ocaña, quien estaba preparándose para grabar las temporadas 12 y 13 el próximo 16 de noviembre. La última aparición de “Benito” en la serie, fue cuando trata de dar el siguiente paso en su relación amorosa con “Liz” y la pareja decide vivir junta, una decisión que no aprueba su padre Frankie Rivers (César Bono), pero aun así su madre Lorena de Rivers (Ana Bertha Espín) lo apoya y permite que ambos vivan en su departamento. La comedia fue creada en 2004 por Eugenio Derbez, y está basada en la serie española original “Aquí No Hay Quien Viva”, de Alberto Caballero y Laura Caballero. Fue en 2017 cuando se confirmó la cuarta temporada dirigida y producida por Elías Solorio, quien ahora tendrá que hacer modificaciones a la historia para darle continuidad a la vida de los personajes que han acompañado varias generaciones. Archivado como: Octavio Ocaña policías burlaron

¿QUIÉN ELIGIÓ A OCTAVIO OCAÑA PARA INTERPRETAR A BENITO RIVERS? A lo largo de once temporadas la serie solo ha tenido una baja, la del actor Polo Ortín, quien falleció en 2017 a causa de un infarto a los 88 años de edad. César Bono eligió a Octavio Ocaña para interpretar a Benito en la serie “Vecinos”. Octavio Ocaña era mejor conocido como “Benito” por el personaje que interpretó desde temprana edad en la serie “Vecinos”. En junio, Octavio Ocaña ofreció una entrevista en la que contó que César Bono fue quien lo eligió para interpretar a “Benito”. “César Bono y Solorio me contaron que para la última prueba ya me habían elegido, pero audicioné con dos niños más. A César se le acababa de morir un amigo que se llamaba Octavio y él pidió que yo estuviera con él porque éramos narizones y le recordaba a su amigo”, dice con voz entrecortada. Archivado como: Octavio Ocaña policías burlaron