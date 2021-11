Las autoridades cayeron en una contradicción muy evidente, que provocó la ira de los usuarios de las redes sociales y es que tras la persecución en la que murió el actor de ‘Vecinos’, dijeron que la agente no estaba en funciones, por lo que de inmediato los seguidores se dieron a la tarea de exhibir videos en los cuales se ve a la policía que estaba en el lugar de los hechos, por lo que no tuvieron más remedio que recular ante las pruebas.

La agente Lesly Monroy fue exhibida en videos que comprueban que sí estuvo en el lugar de los hechos tras concluir la persecución, por lo que tras decir que no era cierto, la autoridad de Cuautitlán Izcalli, no le quedó más remedio que aceptarlo y trascendió que ya se alista un castigo para la policía, por filtrar los videos comprometedores del actor de ‘Vecinos’.

“Amo a las mujeres, tengo tres, pero ella no parece mujer con la crueldad con la que hace las cosas, de verdad no sé por qué sigue siendo policía. Ahí anda burlándose de nosotros, de la gente. Para esa principalmente quiero todo el peso de la ley y todos los que venían con ella”, afirmó en entrevista Octavio Pérez, padre del fallecido. Archivado como: Octavio Ocaña Lesly Monroy

Octavio Ocaña Lesly Monroy: ¿QUIÉN EXHIBIÓ A LA POLICÍA DE ROBO?

La exprometida del actor, Nerea Godínez, y la hermana de éste, Bertha, también denunciaron en redes que policías robaron pertenencias de Ocaña, como un reloj y una cadena de 14 quilates. Hace unos días, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México concluyó que el histrión, de 22 años, se disparó a sí mismo y que iba en estado de ebriedad. La familia del joven ha rechazado está versión de los hechos.

Respecto a los videos difundidos en redes, Pérez dijo que no son recientes, ya que, dice, Ocaña falleció con barba, mientras que en los clips aparece rasurado. Ana Lucía Ocaña, madre del histrión, también expresó su indignación.”Yo no hago caso a cosas malas porque fue un niño como todos. Hago caso al dolor de una madre. Él es uno más, una víctima de la gente mala, que no tiene corazón, que no sabe lo que es perder a un hijo”, expresó.