PADRE HACE SORPRESIVA PETICIÓN

“Obviamente le tenemos que rascar para que esto no quede impune, no va a quedar impune yo me voy a encargar de eso, pero primero es acabar este ciclo, que yo esté muy tranquilo”, señaló tras el informe de las autoridades que de acuerdo a todas sus declaraciones, no ha quedado muy conforme, sin embargo, ha mostrado una total defensa a la imagen de su hijo.

Además pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención para que se castigue a los responsables de la muerte de su hijo, el actor de la serie “Vecinos”. “Mi hijo fue una figura pública y tabasqueño, el presidente es tabasqueño, esperemos que nos apoye, porque nunca le he pedido nada a nadie, y de esto si le pido que por favor nos eche la mano. Esto no va a quedar así, todo esto fue una barbaridad”, aseveró. Archivado como: Octavio Ocaña disparo accidental