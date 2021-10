El inmigrante Jorge Arbayza de la Cruz, de 51 años, falleció a tiros en lo que el NPD cree que fue un intento de robo y que salió mal para el atracador o atracadores quienes dispararon sobre el hombre. Hasta el momento de escribir ésta historia no hay detenidos en ese brutal homicidio que ha conmocionado a la apacible comunidad costera de Newburgh.

Domínguez aseguró en la charla con el periódico que lo único que su familia pide a las autoridades es que se haga justicia en el asesinato del inmigrante peruano Jorge Arbayza de la Cruz ya que, hasta el momento, los detalles alrededor del crimen son muy poco y no hay detenidos.

“Lo único que sabemos es que todo estaba planeado para robar a mi tío… sólo queremos que alguien salga a denunciar al menos a una de las personas, o a todas, las que le hicieron esto a mi tío… no se lo merecía en absoluto” aseguró Ashley Domínguez al hablar con los medios de comunicación en Newburgh, Nueva York.

La ambulancia se tardó en recoger al taxista herido

La vigilia en honor del inmigrante Jorge Arbayza de la Cruz se convirtió en un catalizador de la comunidad hispana e inmigrante de Newburgh, en Nueva York, para expresar su malestar por la violencia en la ciudad. Una de las injusticias en la muerte del peruano la expresó Ashley Domínguez la sobrina del hombre asesinado.

“Había una posibilidad de que mi tío sobreviviera… pero la ambulancia llegó 30 minutos después de que la llamamos y no logró llegar antes. En el camino falleció. Así que, cuando alguien llame para pedir una ambulancia, lleguen a tiempo aunque no sea nada serio” dijo Ashley Domínguez aunque no reveló si la ambulancia era estatal o privada.