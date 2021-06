Según el testimonio de la periodista, la muerte de David, su prometido que tuvo una muerte repentina, fue uno de los detonantes que quebraron su salud mental: “A David lo enterramos en Ecuador y a mí me tomó mucho tiempo visitar su tumba y fui a sanar esa parte y entonces ya me adentré en la selva amazónica”, agregó la periodista.

“En un principio fue muy fuerte para mí y me deprimí bastante por eso, pero le quiero decir a todas esas mujeres que no hay que sentir vergüenza y que existe ayuda. Yo fui dos veces a un centro de rehabilitación”.

El papel de Univisión

Sin embargo, en la entrevista, Edna Schmidt contó que en un principio empresa la apoyó para salir de esa situación y entrar a rehabilitación, a pesar de que no fue del todo honesta sobre la gravedad de su adicción.

“Yo en un principio no quise ser honesta con mi situación, no lo quería aceptar, especialmente siendo una figura pública, por lo mismo que mencionaba, no quería defraudar a la gente porque la gente siempre me ha dado tanto cariño. Pero sí el empleador tiene el deber de ayudar a una persona que está pasando por esto y es un derecho por ley”, agregó.