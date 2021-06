Las elecciones de Nueva York se realizan en primarias

Los neoyorquinos cuentan sus temores y problemas más importantes

Los problemas y conflictos se están convirtiendo en algo constante en Nueva York Nueva York, 22 jun (EFE News).- Los neoyorquinos han acudido este martes a las urnas para votar en las elecciones primarias para la Alcaldía de Nueva York y otros cargos locales, preocupados, sobre todo, por el aumento de la inseguridad. “La seguridad ciudadana es la prioridad número uno y, después, que todo vuelva a encarrilarse”, asegura a Efe Cheryl frente al colegio PS173 en el barrio de Washington Heights. Esto después de haber marcado en su papeleta como primera opción al empresario demócrata Andrew Yang, uno de los candidatos favoritos y que ha prometido reforzar la Policía de la ciudad. Miguel, un dominicano que lleva 40 años viviendo en Nueva York, también cuenta a Efe que su mayor preocupación es el estado de las calles y cita la corrupción, “la bulla” y “el tigueraje” o la falta de respeto de las leyes. Lo que le preocupa a Nueva York “Hay demasiado tigueraje en la calle, no hay ley hoy en día, no respetan a la policía”, dice Miguel, que prefiere no desvelar el nombre de sus candidatos. Para otras votantes, como Ingrid, la mayor preocupación es que los jóvenes no quieren ponerse la vacuna, y para Elis, además de la inseguridad, el desempleo, las consecuencias de la pandemia, la vivienda y la salud son sus principales quebraderos de cabeza. Aun así, las encuestas electorales coinciden en que la inseguridad es el tema que más preocupa a los votantes. Yang, durante una visita al colegio Louis Brandeis en el acomodado barrio de Upper West Side en Manhattan, volvió a insistir en esta cuestión ante un grupo de periodistas, a quienes se dirigió acompañado por el presidente de la Asociación de Bomberos Uniformados, Andrew Ansbro, que ha respaldado a Yang en la campaña.

La responsabilidad del alcalde En su comparecencia, Yang remarcó que el sindicato de capitanes de la Policía también apoya sus aspiraciones políticas. “Necesitamos brindar una seguridad pública genuina a los neoyorquinos, y tanto los capitanes de la policía como los bomberos saben que yo soy la elección correcta para que el alcalde pueda brindar esa seguridad que nuestras familias esperan y se merecen”, dijo Yang. En un acto en el que saludó a simpatizantes y se fotografió con todas las personas que se lo pidieron, una madre le pidió a Yang que le explicara a su niña pequeña, abrazada a un unicornio blanco y rosa, cuál es la labor de un alcalde. Yang necesitó menos de 15 segundos: “Un alcalde va a intentar hacer que los colegios sean mejores, que las calles estén más limpias, va a intentar que cuando tu mami te lleva al colegio las calles sean seguras, eso es lo que un alcalde intenta hacer”. A lo largo del día, el ambiente en los alrededores de los colegios electorales se fue animando con la presencia de música, carteles y voluntarios que hacían campaña por sus candidatos, tanto a la Alcaldía como a la presidencia de los distritos, al defensor del ciudadano o a los concejales de las circunscripciones entre otros. Como en un mercadillo improvisado y pertrechados con fotografías, pancartas, camisetas y pegatinas o montando puestecillos desmontables, los voluntarios peleaban por atraer la atención de los votantes en un último intento por cambiar el parecer de algún indeciso. EFE News

Caos se apodera de las noches de popular parque en el Village de Nueva York Nueva York, 13 jun (EFE News).- El popular parque Washington Square en el Village de Nueva York fue escenario de otra noche fuera de control y violenta que incluyó dos apuñalados, un cocinero ensangrentado por una paliza, un hombre golpeado para robarle su móvil y mensaje de grafiti contra la policía. El caos que está caracterizando las noches en este parque últimamente llevó a la Policía la pasada semana a imponer un toque de queda a las diez de la noche en este usualmente tranquilo lugar aunque los visitantes se niegan a desalojarlo, lo que ocurre luego de que la ciudad comenzara a poner fin a las restricciones impuestas por la pandemia. La noche de este sábado concluyó en general con seis heridos y un hombre de 27 años arrestado y acusado de agresión grave, indica el diario New York Post. “Los delincuentes gobiernan esta ciudad”, dijo un disgustado policía al Post que no fue identificado. Albert Vera, de 60 años, un residente del East Village, aseguró: “la calidad de vida aquí se ha ido al garete. Sé que nunca me atrevería a venir aquí de noche. . . No es seguro. Necesitamos absolutamente más patrullas policiales. Más presencia policial”.

Actividad nocturna en Nueva York En el parque se están llevando a cabo incluso peleas de boxeo callejeras y hay música ensordecedora que los residentes de la zona han denunciado sin éxito. De acuerdo con datos del Post, un residente del condado de Queens, al que identificó como David Ortiz, de 28 años, es uno de los organizadores de fiestas en el Washington Square Park en Manhattan hasta altas horas de la noche, que se han salido de control. Indica además que, de acuerdo con Ortiz, los vecinos que se quejen del ruido deberían mudarse. “Esta es mi respuesta a los residentes: si tienes un problema con el sonido amplificado y vives en el centro de la ciudad, vives en el área de Washington Square Park, entonces debes mudarte”, indica el rotativo. “No voy a dejar que nadie nos robe la alegría “, declaró Ortiz, uno de los que coordina los combates de boxeo sin licencia. Un vídeo en las redes muestra a dos hombres con guantes peleando cerca del emblemático arco del parque mientras se escuchan la algarabía del público. Además los vecinos han denunciado el consumo de drogas en el parque, vehículos motorizados, la venta sin licencia de alcohol e incluso hasta fuegos artificiales, lo que llevó a que se impusiera el toque de queda. “Ahora no hay reglas. Incluso con el uso público de drogas, no hay reglas. Todo está al aire libre. Es un caos”, dijo Adam Weprin, también residente de la zona. Los indignados vecinos han dicho “que no irán a ninguna parte” y que se mantendrán firmes luchando por su vecindario. EFE News

Agentes federales ayudarán a Nueva York a poner coto a las armas de fuego Nueva York, 8 jun (EFE News).- El Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos​ (ATM) ha empezado a colaborar con la policía de la ciudad de Nueva York para intentar reducir la presencia de armas en la Gran Manzana, donde se ha disparado el número de tiroteos en el último año. “Vamos a tener agentes de la ATF directamente integrados en la policía de Nueva York, trabajando juntos para encontrar armas y actuar rápidamente sobre la información que encuentren para detener el flujo de armas”, dijo este martes el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio en una rueda de prensa. Para De Blasio, esta colaboración supone un “momento importante” para la ciudad cuando esta intenta recuperarse de los estragos causados por la pandemia de la covid-19. “Todo el que trafique con armas será arrestado”, dijo el alcalde, que ayer mismo solicitó ayuda federal y estatal para luchar contra la proliferación de armas de fuego y contra el aumento de la violencia.