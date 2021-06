Washington, 1 jun (EFE News).- La Casa Blanca apuntó este martes a Rusia como el responsable último del ciberataque contra uno de los mayores procesadores cárnicos de Norteamérica, la empresa JBS , que ha causado la suspensión de las operaciones de la compañía, y dijo que está en contacto con las autoridades rusas. La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, declaró a la prensa en el avión Air Force One que el Gobierno estadounidense está en contacto con el ruso sobre este asunto y le ha dejado claro que “los Estados responsables no dan refugio a los delincuentes del ‘ransomware'”.

“De momento nuestro personal de inteligencia no tiene pruebas de que Rusia está implicada aunque hay pruebas de que el responsable del ‘ransomware’ está en Rusia y (las autoridades rusas) tienen la responsabilidad de tratar esto”, afirmó entonces Biden. El domingo, JBS dijo que había detectado un ciberataque que afectaba a sus servidores en Norteamérica y Australia y que los servidores de respaldo de la compañía no se vieron afectados por la agresión. El ataque provocó que la compañía suspendiera el lunes sus operaciones en Norteamérica y Australia. Hoy, JBS también suspendió varios turnos de trabajo en sus plantas norteamericanas. EFE News

Aseguró a los jóvenes que existe respaldo científico

En una de sus respuestas, Biden insistió en la importancia de que la población joven se vacune “para protegerse a sí mismos y a sus familiares más mayores” y aseguró que detrás de las vacunas hay respaldo científico. “Si has sido vacunado, no tienes que llevar mascarilla; si no lo has sido, sí. Así de claro”, agregó Biden en una de sus respuestas. Desde que se aprobó la vacunación para los adolescentes de entre 12 y 15 años ha habido 600.000 vacunaciones y en total se han inmunizado 4,1 millones de entre 12 y 17 años. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró este lunes en una rueda de prensa que la charla de Biden con los “influencers” en Youtube es parte de una estrategia para que los jóvenes “entiendan los beneficios de vacunarse” a través de personas que admiran.

En total, unos 163,9 millones de personas (un 49,4 % de la población de todos los rangos de edad) han recibido al menos una dosis, de las que 130,6 millones (39,3%) están ya completamente inmunizadas, de acuerdo a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Según los CDC, si se tiene en cuenta solo a la población adulta, es decir, a mayores de 18 años, la proporción de vacunados es mucho mayor, con un 61,5% de los adultos con al menos una dosis. Biden quiere que el 70 % de la población adulta haya recibido al menos una dosis antes de la festividad del 4 de julio, cuando EE.UU. celebra su Día de la Independencia. EFE News