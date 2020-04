La nueva Lady Frijoles publica mensaje de Dios y le tunden en Facebook

Anguie Suazo recibe insulto y le filtran comprometedoras fotos en su cuenta

Ella no se queda callada y responde a todas las ofensas que recibe

Anguie Suazo, la nueva Lady Frijoles no deja de causar polémica en sus redes sociales, pero paga las consecuencias tras publicar un mensaje de Dios y hasta le filtran fotos comprometedoras en su cuenta de Facebook.

Ahora en su cuenta de amigos la controversial hondureña publicó un video con un mensaje de Dios y los internautas no se lo perdonaron y se le fueron a la yugular.

Incluso algunas personas no tuvieron piedad de ella y la catalogaron trabajadora sexual a lo que ella no se quedó callada, pero ahora respondió de una forma más mesurada.

El mensaje en Facebook a través de un video, dice de manera textual lo siguiente: “Hijo mío, tranquilo, los que se burlaron de ti se asombrarán de lo que haré yo contigo, sus burlas te lastimaron, yo te voy a sanar, mi mano te está tocando, los engaños que recibiste quedarán pronto olvidado, y esos que te creían derrotado verán cómo te levanto”.

Y continúa: “Como tu carácter y tu nombre son apreciados por los que te habían desechado, te sobrará el pan en tu mesa, te rodeará mi misericordia y recibirás una inmensa bendición. Ha llegado el día de dejar atrás todo dolor, de que se vayan de tu mente las palabras hirientes que tanto te han dolido”.

“Mis ojos te vieron cuando desesperado llorabas, mi presencia estuvo junto a ti cuando tu llanto ocultabas queriendo mostrarte fuerte, nadie sabía de tus luchas, pero yo te estaba mirando. Ahora tú, mira tu rostro cuando se refleja en el agua cristalina, tu carácter y tu fortaleza aún están ahí”.

El mensaje de la nueva Lady Frijoles prosigue: “Yo he venido a quitar toda cadena y atadura y para que decidas de una vez por todas dejar atrás una vida de estar escondiendo todo el potencial maravilloso que llevas en ti. Te he dado tanta gracia, tanto talento, te he capacitado para que seas capaz de lograr metas que para otros serían difíciles de alcanzar”.

“Vencer al conflicto es tu mayor fortaleza, mostrarte firme ante el dolor, es una virtud que está arraigada en ti y ya lo has visto muchas veces ¿Porqué te detienes? ¿Porqué dejas de soñar? Tienes que perseverar en las cosas que has planeado pues todos los sueños que llevas en tu alma han sido sembrados por mi espíritu y mi amor”.

Y finaliza el video de Anguie Suazo: Tienes un lugar importante en mi corazón, mis planes se tienen que cumplir, mi voluntad es que subas a niveles más altos. Te amo y cree todo lo que te digo porque es una bendición que cubre a tu familia y a ti, Y si en algún momento sientes que quieres darte por vencido dobla tus rodillas, refúgiate en mi, te lo vuelvo a decir, escúchame, te amo, amén”.

Ante este mensaje que probablemente Anguie Suazo (nueva Lady Frijoles) subió por todas las ofensas que recibió tras burlarse de la comida de México y de sus habitantes, la hondureña recibió más críticas que a continuación te dejaremos.