Página

1 de 4

Eugenio Derbez fue duramente criticado por una campaña en contra del consumo de la leche de vaca

El actor y productor mexicano compartió estadísticas sobre la explotación del planeta

Las críticas negativas para el comediante no se hicieron esperar

A través de una campaña de concientización de varios activistas y celebridades como Eugenio Derbez, el actor, productor, director y padre de Aislinn y Vadhir Derbez, se ha ganado las críticas del público por el mensaje que da sobre el no consumo de la leche de vaca.

Eugenio Derbez aparece junto a actores y deportistas como Roberto Aguirre, Brenda Castro, Marianna Burelli, Natalia Gómez Junco y Aislinn Derbez en un anuncio creador específicamente para concientizar a la gente sobre las consecuencias que ocasiona a nuestro planeta la producción y el consumo de la leche de vaca.

El portal de You Tube ‘Liberum’ publicó dicho video en el que Eugenio Derbez fue enfático en sus palabras: “Se necesitan mil litros de agua para producir solamente un litro de leche, tan sólo en México se producen 12 mil millones de litros de leche al año así que se gastan 12 millones de millones de litros de nuestra agua, esto es el equivalente a llenar casi 5 millones de albercas olímpicas”, aseguró el comediante.

Pero la información dada por más celebridades, fue más allá: “Estudios científicos indican que tomar leche de vaca no nos hace más fuertes, al contrario, aumenta las probabilidades de desarrollar ciertas enfermedades”.

Sin embargo, todo recayó en Eugenio Derbez quien aseguró: “Tan sólo en México, millones de vacas son sometidas a un intenso sufrimiento físico y psicológico durante toda su vida, sólo para que te tomes un vaso de leche”.

Y es en ese momento del video, cuando aparece Aislinn Derbez amamantando a su hija y diciendo: “Porque una madre jamás debe ser separada de sus bebés”, lo anterior, aludiendo a que las vacas son separadas de sus crías a tan sólo minutos de nacidas.

Pero vendría la línea que más polémica levantaría en el anuncio en el que el protagonista es Eugenio Derbez: “La gente de vaca está diseñada para hacer crecer al bebé becerro 900 gramos al día, esto es 40 veces más que la tasa de crecimiento de un bebé humano… la leche de vaca es para los becerros y nosotros no somos becerros…”, exclamó Eugenio Derbez.

“Piénsalo, tomar leche de vaca no es solo para las vacas, sino también para nosotros y para nuestro planeta. Es tiempo de dejar estas costumbres en el pasado y voltear a ver las nuevas alternativas de leches vegetales que son saludables, deliciosas y éticas. ¿Leche? No, gracias”, es como concluye el anuncio de Eugenio Derbez.

La polémica ha sido tanta que las comparaciones con otra campaña de una marca reconocida de leche mundialmente no se hicieron esperar, pues mientras Chris Evans (mejor conocido como Capitán América) promociona el consumo de leche, Eugenio Derbez, hace todo lo contrario.

Como ya es costumbre, en redes sociales no se han hecho esperar las críticas.

La página de Instagram de ‘Farándula Sana’ publicó una fotografía promocional de dicha campaña de Derbez y así le fue con los comentarios: “Claro! La leche es mala para la salud muyyy mala lo apoyo!”, “Me parece muy bien, la leche de vaca es para su cría, mas no para alimentar a otra especie. Y por otro lado la leche al someterse a tratamientos por calor (pasteurización) pierde sus nutrientes”, “Para mí tiene otro trasfondo, creo yo que esto empieza así y luego termina con el CARNE NO PERJUDICA TU SALUD”, “En un país donde hay grandes exportadores lácteos no puede llegar este mensaje por favor hay gente del campo pequeños emprendedores que viven de este ingreso, no estoy de acuerdo”.

Y los mensajes de apoyo y contra siguieron: “Yo no tomo leche pero no por esto la verdad no me llama la atención….. Pero a mis hijos sí les doy la verdad no sé si es bueno o malo”, “Creo que cada persona tiene sus gustos, si les gusta la leche bien y otros no , así que mi familia sí consume leche, después ¿que viene, la carne? Y desaparece la vaca”, “Ahora comienzan a opinar que la leche es mala. Todos desde su nacimiento NECESITAN de este alimento que es primordial para su desarrollo y crecimiento. ¿Con qué la van a reemplazar? NO EXISTE así que si opinan deben ser profesionales de la medicina de lo contrario NO OPINEN”.

En la siguiente página puedes ver el video completo del anuncio de Eugenio Derbez sobre la leche.