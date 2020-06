Nueva ayuda por coronavirus: ¿Por qué el 8 de agosto es determinante?

Sobre la nueva ayuda por coronavirus, es importante responder a la siguiente pregunta: ¿Por qué el 8 de agosto es determinante?

La aprobación de una segunda ronda de estímulo económico aun se encuentra en discusión.

Sin embargo, el Congreso estadounidense tiene fijada en su calendario una fecha que podría considerarse límite para aprobarla, precisamente el 8 de agosto, reseñó La Opinión.

Aunque hay varios proyectos ‘sonando’ en los debates políticos, el único en firme es la Ley Héroes, propuesto por los demócratas.

Si bien ellos intentan dar el visto bueno, los republicanos les han puesto freno y no se sienten seguros de consentir esta propuesta.

En su lugar, han puesto sobre la mesa otras consideraciones: Como la oportunidad de entregar estímulo económico a aquellos que retomen su empleo, con lo que esperan promover la reactivación de la economía, o la idea del presidente Trump de incluir un crédito fiscal de $4,000 dólares, con el que esperan promover el turismo nacional.

Según la agenda del Senado, tendrían un receso breve de dos semanas comprendidas entre el 4 y el 20 de julio.

Posteriormente, a partir del 8 de agosto iniciaría para ellos su receso tradicional.

Esto quiere decir que el Senado tendría que llegar a un consenso a finales de julio, justo en el corto tiempo del que disponen entre estos dos recesos.

No sería la única premura por la que tendría que pasar la nueva ley. Una vez aprobada en el Senado, tiene que llegar al escritorio del presidente Trump para su firma y luego coordinar los mecanismos para su implementación y que la ayuda llegue, por fin, a manos de los estadounidenses.

La Ley Cares no sufrió tantos contratiempos, fue rápidamente discutida y aprobada en el Senado y de forma caso inmediata firmada por el presidente.

Fue aprobada en abril y en el mismo mes de abril, el Servicio de Rentas Internas (IRS) comenzó la distribución de los fondos a los ciudadanos, aunque aun continúan en la tarea de llegar a los millones de ciudadanos.

A la compleja situación, se suma que 2020 es un año electoral y que tanto demócratas como republicanos podrán cada vez más atención a este asunto conforme se acerque la fecha de las elecciones presidenciales.

Trump asegura que habrá “dramáticos” nuevos cheques de coronavirus

Lejos de preocuparle un segundo brote de COVID-19, el presidente Donald Trump reveló que su administración prepara “dramáticos” (‘espectaculares’) nuevos cheques de coronavirus.

En un entrevista con Nextar Broadcasting, el presidente dijo que están considerando pagos de estímulo de fase 4 “dramáticos” para el verano.

“Creo que estamos trabajando en algo que va a ser muy dramático, muy bueno”, dijo Trump en la entrevista recogida por Fox News.

“Creo que estamos viendo una Fase 4. Las Fases 1, 2 y 3 han sido fantásticas para las personas, en general … propietarios de pequeñas empresas, también. Pero estamos buscando hacer otra cosa además”, adelantó el presidente.

En una entrevista con Anna Wiernicki de Nexstar, Trump también habló sobre si estaba preocupado por una segunda ola de COVID-19.

“No, no lo estoy porque sabemos cómo apagarlo”, dijo Trump.

“Puede que tengamos llamas y que tengamos brasas, pero el otro día estaba hablando con Mike Pence y me dijo que de más de 3 mil condados, solo hay una muy pequeña proporción de ellos que tienen algún tipo de un brote.

“Y lo que hemos hecho es que hemos cerrado eso y nos encargamos de eso. Pero no, no me preocupa en absoluto”, agregó Trump.

