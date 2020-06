¿Habrá próximo cheque de coronavirus? Los demócratas en la Cámara de Representantes anunciaron recientemente que están preparando un nuevo paquete de estímulo económico, para ayudar a los estadounidenses a sortear la pandemia y se preveé que se entreguen cheques de coronavirus más jugosos que los que se han entregado hasta ahora con la Ley HEROES.

La nueva legislación, conocida como la Ley de Soluciones de Emergencia de Recuperación Económica y de Salud, mejor conocida como Ley HEROES, tendría un gran presupuesto de más de tres billones de dólares, según reporta USA Today.

Esto lo convertiría en el proyecto de ley de recuperación económica más caro hasta la fecha, aproximadamente un 50 por ciento más costoso que la Ley CARES.

House Democrats recently introduced a new stimulus package, including a new round of checks. https://t.co/VhjCJscmCW

— USA TODAY (@USATODAY) June 2, 2020