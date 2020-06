Nueva ayuda por coronavirus podría dar $4 mil para vacaciones

Aseguran que el presidente Trump planteó la idea

Buscan impulsar la industria del turismo

Nueva ayuda coronavirus vacaciones. Después de tanto encierro para evitar contagiarse de coronavirus, ¿a quién no le caerían bien unas vacaciones? Y más aún si esas vacaciones resultan ¡gratis!

Y es que de acuerdo con el diario The Sun, el presidente Donald Trump planteó la idea de una propuesta de deducción de impuestos para los estadounidenses llamada “Explore America” el mes pasado en una mesa redonda con líderes de la industria.

Se trata de una propuesta de deducción de impuestos llamada “Explore America”, la cual supuestamente fue planteada el mes pasado.

Dicho plan podría ayudar a revitalizar la economía en recesión, al otorgarles a los estadounidenses hasta 4,000 dólares en créditos para viajes nacionales.

Esto incluye reservar vacaciones en hoteles, visitar restaurantes y otros destinos turísticos en todo el país.

El período de crédito duraría hasta fines de 2021.

Si se aprueba, el crédito fiscal sería una bendición para la industria del turismo de EE.UU., que ha quedado devastada por la crisis del coronavirus desde marzo.

Sin embargo, poco o ningún detalle de este crédito fiscal ha surgido después del anuncio.

Mientras tanto el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, dijo en una entrevista con CNN que el presidente Trump preferiría que el segundo paquete de alivio de coronavirus fuera de 2 billones de dólares.

El monto medio es de 1 billón de dólares menos de lo que quería la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pero 1 billón más de lo que le gustaría al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell.

Navarro enfatizó la importancia de los trabajos de manufactura y dijo que debería ser “Buy American”, “Hire American” y “Make it in the USA”.

“Los empleos en la manufactura no solo proporcionan buenos salarios, sino que también crean más empleos, tanto hacia arriba como hacia abajo, a través de efectos multiplicadores”.

Navarro confía en que es probable que llegue otro paquete de estímulo al final del verano.

Esto significa que los estadounidenses pueden recibir un segundo cheque o podría referirse a fondos para empresas en sectores específicos.

También Larry Kudlow, otro asesor de la Casa Blanca, reveló que se planea entregar una nueva ayuda económica a las personas que se quedaron sin empleo por la emergencia sanitaria derivada del coronavirus, para que puedan regresar a su trabajo, informó el New York Post.

Desde ahora uno de los principales planes de la administración de Trump es buscar la manera de crear otra bonificación, para de alguna forma alentar a la fuerza laboral a regresar a reactivar la economía de Estados Unidos.

Sin embargo, se ha especificado que no se contempla estirar el cheque de 600 dólares que se da por el seguro de desempleo.

“Eso podría haber funcionado durante los primeros meses. Terminará a fines de julio”, dijo Kudlow.

Larry Kudlow, director del Consejo Económico Nacional, dio una perspectiva de lo que se busca con la ayuda económica: “Volver al trabajo, pero no será tan grande (cantidad) y creará un incentivo para trabajar”.

Archivado como: Nueva ayuda coronavirus vacaciones