Manifestantes conservadores y detractores de izquierda se enfrentaron este sábado en un mitin en Filadelfia organizado por los primeros.

La página de eventos de Facebook para el “We The People Rally” había descrito el acontecimiento de este sábado como una “mayoría silenciosa” que respalda intereses específicos.

En la mencionada red social, se publicó que el evento era para “todos los patriotas, milicias, 3%, estadounidenses amantes de la Constitución, buenos policías, pro (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE), pro ley y orden, pro vida, pro valores americanos, pro armas y antiinmigración ilegal…”.

El mensaje finalizaba con la frase: “¿Estarás con nosotros? ¡Es hora de mostrar a Filadelfia lo que realmente es el patriotismo!”.

Alleged “proud boy” covering his face gets head-butted as he is being led away from protest. Attacker has been detained. More riot police arriving at Independence Mall now. pic.twitter.com/BUk6LrUZTa

— Max M. Marin (@MaxMMarin) November 17, 2018