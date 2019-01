Cierre de gobierno. Tras lanzar su propuesta de extensión de los programas DACA y TPS, el presidente Donald Trump aclaró que no se trata de una amnistía para inmigrantes.

“No, la amnistía no es parte de mi oferta. Es una extensión de 3 años de DACA. La amnistía se usará solo en un trato mucho más importante, ya sea en inmigración o algo más”.

El republicano fue más allá al agregar: “Del mismo modo, no habrá un gran esfuerzo para eliminar a las más de 11,000,000 de personas que están aquí ilegalmente, ¡pero ten cuidado Nancy (Pelosi)!”.

No, Amnesty is not a part of my offer. It is a 3 year extension of DACA. Amnesty will be used only on a much bigger deal, whether on immigration or something else. Likewise there will be no big push to remove the 11,000,000 plus people who are here illegally-but be careful Nancy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2019