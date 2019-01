Un juez federal reprendió a funcionarios electorales en Carolina del Norte que permitieron que una inmigrante con una “green card” o tarjeta de residencia permanente votara en tres elecciones.

Hyo Suk George había vivido legalmente en el país durante casi dos décadas antes de que un concejal en su iglesia la motivara a votar, reportó el periódico The News & Observer, citado por AP.

La inmigrante coreana se registró en el condado Columbus con una licencia para conducir, número de seguridad social y la “green card”. Entonces, George votó en 2008, 2010 y 2016.

Este jueves, el juez federal de distrito, Terrence Boyle, dijo que la junta electoral en Whiteville no debió aceptar una tarjeta de residencia como prueba de elegibilidad para votar. Quienes cuentan con una “green card” no son ciudadanos estadounidenses, acotó la reseña de la mencionada agencia de noticias.

