Cuando leas esto, tal vez debas mirar tu refrigerador si compraste nuggets de pollo, ya que más de 68 mil libras de este producto podrían contener pedazos de madera.

La empresa Perdue Foods anunció el retiro de más de 68,000 libras de nuggets de pollo en todo Estados Unidos, luego de que los funcionarios informaran que la comida podría estar contaminada con trozos de madera.

De acuerdo con WMBF News, la compañía se dio cuenta de la situación después de que se presentaron tres quejas de los consumidores. Sin embargo, hasta ahora no hay informes de enfermedades relacionadas con la presunta contaminación.

El retiro del mercado involucra los nuggets de pollo Perdue Simply Smart Organics, que se produjeron en octubre de 2018 y que tienen fecha de vencimiento del 25 de octubre de 2019.

