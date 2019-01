En plena crisis del cierre parcial del gobierno desatada por la exigencia de un millonario presupuesto para construir un muro fronterizo que frene la entrada de inmigrantes indocumentados, el presidente Donald Trump aseguró que ha aumentado su aceptación entre los hispanos.

Este domingo, un día después de que anunciara a los demócratas su propuesta para beneficiar temporalmente a inmigrantes a cambio de 5,700 millones de dólares para construir un muro en la zona sur entre Estados Unidos y México, Trump aseveró que su popularidad entre los hispanos ha crecido de manera considerable.

“Wow, acabo de escuchar que los números de mis encuestas con hispanos ha aumentado un 19%, hasta el 50%. Eso es porque ellos conocen el problema fronterizo mejor que nadie, y quieren seguridad, lo cual solo se puede conseguir con un muro”, escribió el presidente en su cuenta oficial en Twitter esta mañana.

En otro tuit, manifestó: “No lo olviden, estamos construyendo y renovando grandes secciones del muro en este momento. Moviéndonos rápidamente, y costará mucho menos de lo que los políticos anteriores creían que era posible. Después de todo, construir es lo que mejor hago, ¡incluso cuando el dinero no está disponible!”.

Wow, just heard that my poll numbers with Hispanics has gone up 19%, to 50%. That is because they know the Border issue better than anyone, and they want Security, which can only be gotten with a Wall.

