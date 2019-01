Un video realizado hace años que supuestamente muestra a la representante Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata de Nueva York, bailando en la universidad, fue compartido por las cuentas de conservadores en Twitter el miércoles como un intento de desacreditar a la recién nombrada congresista progresista, reportó la revista Time.

Contrario a los resultados esperados por los republicanos, el clip se volvió viral ya que los mensajes de apoyo se publicaron ampliamente.

I keep rewatching the @AOC dancing video and can’t find the problem. She’s… having fun? Has friends? Likes music?

GOP is threatened by her because she represents every demographic they struggle with (young ppl, women, ppl of color) while making Dems look fun and cool

— Charlotte Alter (@CharlotteAlter) January 3, 2019