“La cuestión va de que yo soy una persona muy real, aquí no se trata de hombre o mujer, se trata de seres humanos y de almas… Hay almas buenas y malas. Cuando digo que tener 20 años de carrera no son en vano es que saben cómo hacer cosas malas y cómo hacer cosas buenas, yo puedo no salir a dar entrevistas o no decir nada y estar haciendo cosas para jod… la carrera o a esa persona, ¿me entiendes?”, expresó Nodal para Ventaneando. Archivado como: Nodal habla sobre mensajes.

Luego de eso fue que mencionó cómo es que se puede dañar la reputación y carrera de una persona, “¿Cómo? Con campañas negras, yo lo he vivido… Mi coraje es que la gente no entiende que yo expongo por que yo soy real y voy directo, el hecho que otras personas se vayan por las ramas no quita que vaya haciendo daño”, aseguró el intérprete de ‘Botella tras botella’.

El cantante de regional mexicano manda mensaje a Belinda

“Yo quisiera seguir los rumbos ¿me entiendes?, es que ya no se puede, ya no se puede por que ya se cruzó una línea, una relación que como cualquier otro ser humano te entregas y si las cosas no salen bien hay que ser conscientes del poder que hay en las redes, porque yo cada que la he regado yo la he tenido que pagar cara ¿me entiendes? Y no ha sido nada fácil”, afirmó el cantante de regional mexicano ante las cámaras de Ventaneando.

Por último el joven de 23 años compartió que se considera un ‘vaquero diferente’ por lo que ha mostrado su cercanía con sus fans, “Soy un ser humano también y el hecho que no externe mis dolencias no significa que he estado en el piso destruido varias veces, ¿me entiendes?… Quiero ser yo mismo por eso soy un vaquero diferente pero al fin del día amo mi música, amo a mis fans y amo mi carrera”, concluyó. Archivado como: Nodal habla sobre mensajes. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.