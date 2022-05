Fue a través de la cuenta oficial de Chisme No Like en Instagram que compartieron de manera exclusiva para su programa que la hija de Jenni Rivera contrató a un joven para que apareciera en su nuevo video musical de tan solo 18 años y aseguran que Chiquis está interesada en tener una relación con el joven.

Chiquis tendría nuevo romance. Las redes sociales cuentan con infinidades de cosas que dan de que hablar y no se diga cuando se trata de una de las familias más polémicas dentro del mundo del espectáculo , Los Rivera. A través de los artículos compartidos por Mundo Hispánico sus lectores han sido testigos de todo lo que acontece en la vida de esta dinastía.

“Les vamos a presentar en exclusiva el niño que contrató Chiquis Rivera para su nuevo musical, su nuevo video, es un chico mexicano güerito que tiene 18 años, este chico es quien va a ser el modelo de Chiquis”, señaló el periodista argentino Javier Ceriani en una de las transmisiones del programa Chisme No Like.

Luego de eso le envió un mensaje a la hija de La Diva de la banda en manera de advertencia, “Chiquis, que no te saque la camioneta, esa mercedes que coleccionás que tiene 20 camionetas, yo no sé de donde saca la plata Chiquis pero bueno tiene su casa de un millón y pico y todo eso”, expresó el periodista argentino.

Es momento que la hija de Jenni Rivera no ha desmentido ni confirmado los rumores

El video a través del cual el periodista argentino reveló ante las cámaras de Chisme No Like asegurando que se trata de un joven de tan solo 18 años cuenta con más de 500 mil reproducciones en Instagram, cabe señalar que los rumores no han sido confirmados ni desmentidos por Chiquis Rivera.

Por otro lado el mismo video fue posteado a través de su cuenta de YouTube en donde cuenta con más de 15 mil vistas, en dicha plataforma solo un par de internautas agregaron comentarios respecto a la situación en la que se le involucró a Chiquis Rivera, “Si es cierto que Chiquis es sugar mama es muy su dinero!”, “Ya tiene con quien entretenerse. Eso es lo que a ella le gustan los bebes”, compartieron los usuarios. Archivado como: Chiquis tendría nuevo romance.