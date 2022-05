Mayeli Alonso podría quedarse sin su sueldo generado en La Casa de los Famosos.

Exsocia de la empresaria revela que le debe más de 200 mil dólares.

Daisy Cabral busca embargar el sueldo de Mayeli para recuperar su dinero. Mayeli Alonso sin sueldo. Luego de que fuera la primer expulsada de La Casa de los Famosos, una vez más la ex de Lupillo Rivera se centra en el ojo del huracán, pues recientemente salió información que involucra de manera legal a Mayeli Alonso, apenas salió este lunes 16 de mayo del reality y ya le quieren quitar el sueldo que generó del poco tiempo que estuvo dentro. Pues recientemente se comenzó a difundir a través de la cuenta de Chisme No Like en Instagram, un video en el que la ex socia de Mayeli reveló que la ex de Lupillo no le ha pagado por lo que un juez ha ordenado que se le devuelva todo lo que se le debe a Daisy Cabral tras perder la demanda por incumplimiento. Apenas salió de La Casa de los Famosos y ya le quieren quitar el sueldo a la empresaria Los presentadores del programa dedicado a la farándula tuvieron la exclusiva con quien fue la socia de Mayeli y por medio de una videollamada fue que Daisy Cabral salió a decir toda la verdad y revelando que es lo que le depara a la empresaria luego de que no cumpliera con su parte. Y es que la cosa se pone algo intensa, pues la socia de la ex de Lupillo hizo hasta lo imposible por contactar a la productora que contrató a Mayeli para formar parte del reality show de Telemundo con la intención de embargar por completo su sueldo para saldar la suma de 220 mil dólares que la empresaria jamás pagó.

Exsocia de Mayeli busca embargar el sueldo de la empresaria para recuperar su dinero "Ya nos dio la demanda ganada el juez ya nos dijo que nos debe… Nos debe los 220 (mil dólares). Estamos trabajando en poder embargar ese dinero de una cuenta de banco, estamos al tanto de ir al programa en el que ella está para poder sacarle de ahí su sueldo, o sea lo que le estén pagando en ese programa yo tengo derecho a eso", señaló Daisy Cabral quien es la ex socia de Mayeli. Posteriormente Daisy Cabral reveló que todo está bajo cuestiones legales y fue su defensora quien dio luz verde para que pudiera tener el acceso total al sueldo que generó Mayeli dentro del reality, "Ya está aprobado, cuando hable con mi abogada dice que es algo garantizado y con eso tenemos el derecho de poder estar sacando de ahí lo que le estén pagando".

Mayeli Alonso podría quedarse sin sueldo La exclusiva que obtuvo Chisme No Like se dio este lunes 16 de mayo, mucho antes de que se diera a conocer de que Mayeli sería la primer expulsada del reality, por lo que Daisy argumentó que le gustaría que la ex de Lupillo hubiese ganado, "A mi me encantaría que pueda ganar ella así para que pueda pagar… Entonces eso me da para mí una seguridad de que ya tiene el dinero". Algo que llamó mucho la atención sobre las declaraciones de la ex socia de Mayeli fue cuando reveló que la empresaria se jacta de dinero y presume de lo que en realidad no tiene, así como el momento en que dijo que compraría una casa en Hollywood, pues Daisy asegura que la ex de Lupillo no tiene ni en que caerse muerta.

Daisy Cabral tacha de mentirosa a la ex de Lupillo "Honestamente yo no creo que ella lo tenga, si lo tuviera ya me lo hubiera pagado… Pero yo creo que si ella está en este show es por necesidad, ni con el premio creo que va a alcanzar para pagarme, Mayeli es muy mentirosa, yo no sé porqué tanta gente le cree, es muy mentirosa de muchas cosas… La única casa que tuvo fue cuando yo le pague los casi 2 millones y después ya no pudo", aseguró Daisy Cabral. "Voten para que no se salga porque para mí es importante que pague", concluyó la ex socia de Mayeli, desafortunadamente fue la primer eliminada del reality pero Daisy tendrá la oportunidad de quitarle el sueldo que generó en los pocos días que la ex de Lupillo estuvo dentro de La Casa de los Famosos.

Seguidores de la empresaria salen en su defensa tras ser atacada por su exsocia Como era de esperarse los internautas no tardaron en reaccionar ante las palabras que la ex socia ofreció sobre Mayeli y es que muchos de los seguidores de la expareja de Lupillo Rivera salieron en su defensa, mientras que otros llenaron de criticas a ambas mujeres por el escándalo que están armando. "Wow lo que una persona puede ser capaz de hacer cuando te tienen envidia", "Te pondremos LADY ARDIDA", "Entonces saquemos a Mayeli porque no es justo que le quiten eso así", "Vieja payasa no sabe como más molestar a Mayeli", "Que mal se ve una mujer desprestigiando a otra","¿Por qué habla cuando Mayeli está en el show? Eso lo hubiera dicho cuando estaba afuera", "Nomas quiere publicidad. Se quiere agarrar de Mayeli", se lee en redes.