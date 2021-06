Chitwood, que afirmó no haber visto nada igual a lo sucedido en “35 años en la policía”, señaló que los dos menores se habían fugado el martes del Hogar de Niños Metodistas Unidos de Florida y en su huida se metieron en una casa donde había numerosas armas, incluido un fusil de asalto AK-47.

“Los oficiales hicieron todo lo que pudieron para reducir la escalada y casi pierden la vida con un niño de 12 años y una niña de 14 años. Si no fuera por su entrenamiento y su supervisión, alguien habría terminado muerto”, declaró el alguacil de Volusia, Mike Chitwood, en un comunicado.

El alguacil señaló que los agentes aguantaron “múltiples rondas (de disparos), hasta que no les quedó otra opción que devolver el fuego” de los niños. El Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida inició una investigación sobre el incidente como es habitual en los casos de tiroteos en los que hay involucrados agentes policiales.

O’Brien, que es diabético y no se había llevado consigo la medicación cuando escapó del hogar, también fue trasladado al hospital, para tratar su enfermedad. “No sé de dónde sacamos a los hombres y mujeres que responden a estos incidentes, que hacen lo que hacen y lo hacen con valentía, y lo hacen mientras intentan proteger la vida humana”, dijo Chitwood.

Un accidente automovilístico frontal en Idaho mató a cuatro personas de California, incluidas tres hermanas hispanas que se disponían a hacer un viaje en carretera. En el accidente también resultaron heridas otras tres personas, informó The New York Post .

Accidente automovilístico terminó en aparatoso incendio

Las tres personas en el GMC sobrevivieron a pesar de que la camioneta se incendió después de la colisión, dijo la policía del estado de Idaho en un comunicado de prensa. Un testigo le dijo a la policía que se detuvieron para ayudar a las tres personas a escapar apenas el camión ardió en llamas.

El joven de 16 años, el hombre de 21 y la mujer de 20 años que viajaban en la camioneta fueron trasladados a un hospital cercano con heridas que aparentemente no ponían en riesgo su vida, indicó The Associated Press.