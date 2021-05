“Las consecuencias del accidente han sido muy lamentables. Por respeto a los familiares del cantante y los pasajeros les pedimos no compartir rumores. Por este mismo medio a la brevedad les compartiremos la información oficial”, indicó el comunicado.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, el sello discográfico JM Music Inc. confirmó que en efecto el accidente del domingo en Culiacán involucró al cantante de 24 años, sin embargo no ofreció mayores detalles de lo ocurrido pero resaltó que compartirán la información oficial “a la brevedad”.

Aunque la identidad de los heridos no ha sido revelada por las autoridades, en redes sociales se decía de manera extraoficial que entre los heridos se encontraba el cantante “El Pantera de Culiacán”.

Medios locales aseguran que la novia de la Pantera de Culiacán, quien presuntamente iba de copiloto , murió luego de quedar atrapada entre el vehículo BMW y el camión. Aunque las autoridades no se han pronunciado sobre el accidente ni sobre la identidad de las víctimas, medios locales presumen que la causa del accidente fue exceso de velocidad.

Asesinato del Pirata de Culiacán

¿Qué ocurrió? ¿Por qué lo mataron? Son muchas las versiones sobre la muerte de ‘El Pirata de Cualiacán’; pero después de tres años, el youtuber “HotSpanish”, que se encontraba en el lugar de los hechos, rompe el silencio para contar lo que se vivió en ese momento.

En principio, explicó que la conexión con Lagunas se debió a sus similitudes creativas. “Con ‘Pirata’ fue así de que… pues me dijo un wey: ‘va a estar por acá’. Alguien me contactó con él. Me dijo que iba a estar por acá, que si hacíamos unos videos, un documental. Mis videos documentales se acoplaban mucho a lo que él hacía: de pistear y de hacer desvergue”, dijo.