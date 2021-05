Medios locales aseguran que la novia del cantante, quien presuntamente iba de copiloto, murió luego de quedar atrapada entre el vehículo BMW y el camión. Aunque las autoridades no se han pronunciado sobre el accidente ni sobre la identidad de las víctimas, medios locales presumen que la causa del accidente fue exceso de velocidad.

Aunque la identidad de los heridos no ha sido revelada por las autoridades, en redes sociales se dice de manera extraoficial que entre los heridos se encuentra el cantante “El Pantera de Culiacán”.

Aunque en las redes sociales del Pantera de Culiacán aún no ha habido un pronunciamiento sobre el supuesto accidente del cantante, sus seguidores no han tardado en expresar su apoyo, algo que aviva aún más las sospechas de que en efecto el accidente si involucrara al cantante.

Asesinato del Pirata de Culiacán

¿Qué ocurrió? ¿Por qué lo mataron? Son muchas las versiones sobre la muerte de ‘El Pirata de Cualiacán’; pero después de tres años, el youtuber “HotSpanish”, que se encontraba en el lugar de los hechos, rompe el silencio para contar lo que se vivió en ese momento.

En principio, explicó que la conexión con Lagunas se debió a sus similitudes creativas. “Con ‘Pirata’ fue así de que… pues me dijo un wey: ‘va a estar por acá’. Alguien me contactó con él. Me dijo que iba a estar por acá, que si hacíamos unos videos, un documental. Mis videos documentales se acoplaban mucho a lo que él hacía: de pistear y de hacer desvergue”, dijo.