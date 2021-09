Sin embargo, las declaraciones de la cantante no fueron lo esperado por todos sus fans, ya que más que decir sobre el apoyo que pudiera expresare a su pareja sentimental, por lo cual te dejaremos los textuales de la artista.

El hombre está acusado en Estados Unidos de fraude, sin embargo, el equipo de comunicación de la Bombón Asesino, explicó que su artista no tenía nada que ver en esa situación y está libre de toda situación legal por todo eso.

El anuncio de su regreso fue tan exitoso que hasta el mediodía de este 7 de septiembre de 2021 ya tenía más de 11 mil 600 reacciones de me gusta y más de 230 comentarios, la mayoría sobre la felicidad del público por verla en los escenarios.

“La Sra. Ninel Conde no está sujeta a ninguna investigación de parte de las autoridades : en este momento tan solo se encuentra recuperándose de lo ocurrido y en el proceso de entender los sucesos recientes”, dijo el defensor.

Luego de que Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, se diera a la fuga y sea buscado por el FBI, el abogado de la cantante emitió un comunicado en el que informa la situación legal de Conde con relación a este caso: hasta el momento, no está sujeta a ninguna investigación.

HABLARÁ CUANDO QUIERA

Finalmente, se informa que cuando la también actriz se sienta lista para hablar, lo hará, mientras tanto no emitirá ninguna declaración, y se enfatiza que si las autoridades la citan a declarar, estaría dispuesta a hacerlo, sin embargo, hasta ahora esto no ha sido necesario.

“Cuando la señora Ninel Conde esté lista, estará totalmente dispuesta a emitir sus comentarios. En el remoto caso de ser requerida a cooperar con la autoridad (que hasta el día de hoy no ha sido necesario) estará dispuesta a hacerlo. Mientras tanto, le he aconsejado a mi cliente no hacer declaraciones”. Archivado como: Novio de Ninel Conde