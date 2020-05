Destapan nueva amenaza de murder hornets procedente de Asia en pleno coronavirus

Alertan presencia de avispones asesinos en Estados Unidos

Afirman que pueden acabar con colonias de abejas en solo horas

Murder hornets o avispones asesinos. Tras la aparición del coronavirus, científicos ahora destapan nueva amenaza procedente de Asia que se ha extendido por el mundo y llega a Estados Unidos.

Se trata de los murder hornets avispones asesinos, una curiosa especie de insectos, de acuerdo a información del portal de New York Post.

Estos insectos mantienen en alerta a los científicos ya que luego de ser identificados, se teme que puedan estar colonizando en el país norteamericano.

Pero el miedo no solo se debe a la amenaza que significarían los murder hornets en un momento dado para la humanidad, sino en un principio por la población de las abejas.

Invasive 'murder hornets' have appeared in the United States and officials worry they're here to stay https://t.co/D8wYEB3qzz — TIME (@TIME) May 2, 2020

Los recientes estudios demuestran que una plaga de estas puede erradicar rápidamente colonias de abejas en solo unas horas.

Incluso un traje de apicultor no será suficiente para proteger a una persona que sufra un ataque, ya que sus aguijones pueden perforarlo y causar daños irreversibles.

Este tipo de especies llegan a medir aproximadamente dos pulgadas y su aguijón es muy fuerte, por lo que puede penetrar diversas superficies.

Las primeras alertas en Estados Unidos vienen desde Washington, ya que apicultores de esas zonas reportaron presencia de los avispones asesinos.

“(Tienen) ojos de lágrima como Spider-Man, rayas naranjas y negras que se extienden por su cuerpo como un tigre, y alas anchas y tenues como una pequeña libélula”, detalló el periódico The New York Times, de acuerdo a lo publicado por el New York Post.

Esta es catalogada como una nueva amenaza para la humanidad y el planeta, en momentos en que la mayor parte de los países mantienen estrictas medidas contra el coronavirus.

La noticia de los avispones asesinos se da a conocer cuando hace unas semanas y antes de que el coronavirus se diseminara por el mundo, partes de África ya eran amenazadas por otro tipo de plaga: la mayor manga de langostas que se haya registrado en 70 años en algunos países.

Luego llegó una segunda oleada de los voraces insectos, unas 20 veces mayor que la primera.

Miles de millones de langostas jóvenes estuvieron volando desde sus áreas de reproducción en Somalia en busca de la vegetación fresca que brota con las lluvias primaverales.

Millones de personas ya vulnerables estuvieron en riesgo. Y cuando se congregaban para combatir la plaga, a menudo infructuosamente, se arriesgaban a diseminar el virus, un aspecto que es segundo en importancia para muchas áreas rurales.

Es la langosta “de lo que está hablando todo el mundo”, dice Yoweri Aboket, un agricultor en Uganda. “Una vez que llegan a tu jardín, es la destrucción total. Algunas personas te dirán que la langosta es más destructiva que el coronavirus. Incluso hay algunos que no creen que el coronavirus va a llegar aquí”.

Algunos agricultores en la aldea de Aboket, cerca de la frontera con Kenia, golpearon grandes ollas de metal, roo lanzaron piedras para tratar de espantar a las langostas. Pero mayormente se limitaron a mirar exasperados, impedidos por los encierros del coronavirus de salir de sus casas.

La destrucción de una huerta de yuca, parte crucial de la dieta local, significa hambre. Esas preocupaciones en la aldea de unos 600 habitantes son similares a las de grandes áreas de África oriental, incluyendo Kenia, Etiopía y Sudan del Sur. Se han visto mangas también en Yibuti, Eritrea, Tanzania y Congo.