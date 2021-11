Mujer aparentemente borracha descuida a su hija en la calle

A la luz de los fuertes rayos del sol, la pequeña llora por sed y hambre

Usuarios de las redes le ‘tunden’ a la mujer que se ve inconsciente Mujer borracha niña calle. La imagen de una mujer en supuesto estado de ebriedad (borracha) ha causado indignación en las redes sociales, ya que su niña y su niño, aún bebé está a lado de ella llorando y sin hacerle caso, por lo cual la ciudadanía ha pedido la intervención de las autoridades para castigar a la mujer y resguardar a la menor de edad, de acuerdo a un video de denuncia en la página de La Grande Sipa Estéreo en Facebook. Estos lamentables hechos al parecer sucedieron en Comitancillo San Marcos, en Guatemala, un lugar muy cerca de la frontera con México y la gente ha mostrado su enojo por el supuesto descuido de la mujer, aunque oficialmente no se ha confirmado si se encontraba en el estado en que se denuncia, pero al menos la mujer estaba inconsciente. ¿PORQUÉ EL VIDEO SE VUELVE VIRAL? El video tiene actualmente más de 184 mil reproducciones y casi llega a los 500 comentarios y más de 3 mil 500 reacciones de la gente, sobre todo, personas enojadas con esa actitud y forma de presunto descuido de la madre, de quien no se sabe su nombre ni edad, ya que además está boca abajo, pero sin que se confirme que estaba en estado de ebriedad. De cualquier manera la gente la juzgó y comenzaron a lanzarle todo tipo de críticas por el descuido de la bebé. que parece no tener más de 2 años de edad. La cara de ña niña lo dice todo, llora por su madre, tiene hambre, sed y está frente al sol, mientras la mujer parece estar dormida, sin que se dé cuenta de los llantos de su pequeña que está a un lado

Mujer borracha niña calle: ¿QUÉ HACE LA MUJER PARA QUE LE JUZGUEN? La mujer parece estar sobre un camino de terracería, pero no se ubica bien en que parte de ese departamento municipal es, sin embargo, el hombre que hace la denuncia muestra cada aspecto de la mujer y de su pequeña, para que la gente pueda denunciarla y hacer algo por ayudar a la niña y castigar a la mujer que supuestamente está borracha. La imagen de la niña llorando causó consternación entre los usuarios y muchos de ellos se mostraron solidarios con esta situación e incluso ofrecieron ayuda, pero otros demandaron todo el peso de la ley contra ella, para que dijeron algunos, aprenda la lección de cuidar a su bebé, incluso hasta pidieron que se la quitaran si no va a hacerse cargo de ella.

Mujer borracha niña calle: ¿PORQUÉ LA GENTE SE ENOJÓ TANTO? La gente no dejó pasar la oportunidad y le dijeron de todo: “Porque hay personas honorables y solidarias ante está situación esta señora se volvería loca si al despertar se encontrará sin sus hijos por irresponsable”, “que se los quite ellos corren tanto peligro, por Dios para eso traen angelitos al mundo”, “Dios mío los niños no tienen que pasar por tanta crueldad por la irresponsabiliad de los padres”. “Pobres niños señora irresponsable”, “Dios mío que barbaridad, los niños que tristeza”, “para que graban si no van a ayudar”, “mi reina me da tanta tristeza ver a esa inocente niña ojala hagan algo las autoridades”, “pobres niños que tristeza que existan madres irresponsables”, “sabrá Dios es un mareo que tiene la señora. Por qué cómo saben que está ebria? Pobre familia”, comentaron más internautas.

Mujer borracha niña calle: ¿QUÉ CASTIGO PIDEN PARA LA MAMÁ? Nadie estaba a favor de ella: “Reciben a esos niños mucha solo grabaron y ni siquiera lo recogen estamos mal a los que grabaron”, “que irresponsable esa madre, no se merece ser madre de esas dos bebés deberían de quitárselo y meter a ella presa por abusivo que vergüenza como madre esa palabra le queda muy grande la verdad”, “¿Los derechos humanos donde están? Pobres niños que los den en adopción mejor”. Algunos más comentaron: “Ahí tiene que estar las autoridades locales y tantas organizaciones qué hay en ese Municipio para auxiliar a los Niños”, “ayuden a los niños y también a la señora pidiendo denuncia nombre uno nunca sabe mañana”, “¿Y ahora qué sigue que le quiten a los nenes?, si quieren ayudar despierten a la señora y dejen grabar”, “en lugar de grabar deberían sacar al bebé que casi la aplasta la señora. Y después hacer la denuncia”. Para ver el video haz click aquí.

¿ Y DÓNDE ESTABA EL PAPÁ? Ninguna persona dudo en criticar a la señora: “No puede ser ¿Qué está pasando en este mundo? Pobres niños pues la señora ese es su problema, pero los niños que culpa tiene. Dios mío ten piedad de eso angelitos, por favor padre de familia hay que ser responsables, no traigamos hijos al mundo solo para sufrir aunque sea tamal con sal, pero felices, que Dios cuide a esos angelitos”. Pero luego, una persona ‘volteó la tortilla’, pero no necesariamente para defender a la mamá, sino para cuestionar dónde estaba el papá de la pequeña bebé: “Todos criticando a la señora y ¿Dónde está el papá más irresponsable por dejar de mantener en un lugar seguro a su familia darles de proveer alimentos, es obligado a tenerlas en una posición digna”. Archivado como: Mujer borracha niña calle

¿QUÉ HARÍAN LAS AUTORIDADES? Pero una persona comenzó a decir qué es lo que harían las autoridades: “Si es la primera denuncia las autoridades le llamarán la atención para que reflexione y le darán a sus niñas, pero si ya son varias buscarán quien de la familia se haga cargo y si no pueden pues la PGN los llevará” Y agregó sobre esta lamentable situación que se vive en su país actualmente: “Lamentablemente hay muchos casos iguales en Guatemala, y no es que no se quiera ayudar si no que realmente la persona se deje porque hay tanta gente con algún impedimento y luchan por salir adelante y los que están sin impedimentos no lo hacen que mal”. Archivado como: Mujer borracha niña calle

¿SOPECHAN QUE OTRA COSA LE PUDO PASAR A LA MUJER? Algunas personas se conmovieron por la historia de la niña: “Como duele el corazón ver estos casos que mujer no debería llamarse madre ojalá y le quiten esos niños las autoridades porque los niños no merecen sufrir de esa forma”, “¿Por qué no chequean si el bebe está bien? Despiertan a esa señora o así andan de cuyas pariendo hijos para traerlos a sufrir”. Alguien más sospechó lo que le pudo pasar a la señora: “No es denuncia si no ayudarla para que pueda vivir con humanidad, esa mujer puede estar bebiendo por su situación personal, hay gente viviendo en la calle y sin nada, cuando hay seres humanos así es por que Las administraciones les ha fallado y han vulnerado sus derechos humanos y del menor”. Archivado como: Mujer borracha niña calle

¿Y PORQUÉ LA GENTE CRITICÓ AL QUE GRABÓ EL VIDEO? El enojo de la gente sobrepasó límites y algunos comenzaron a insultar a la mujer y al que grabó el video: “Hijos de su ching… m… El estado debería quitarle a los niños a esa señora, pobres angelitos tienen que pagar la consecuencia de las estupideces de los adultos. Mier…”, “quítenle a los niños por favor, pobrecitos que acaso esta mujer no tiene familia que vea por esos pequeños”. “Yo digo que el que está grabando está bruto por no dar auxilio a la señora y atender el bebé, levantarlo y darle consuelo a la niña para que no llore, intentar levantar a la pobre madre ya que él no sabe por lo que la pobre está pasando, la neta falta mucha humildad al vato en lugar de ayudar”, dijo una persona que pidió tener un poco de empatía por los seres humanos. Archivado como: Mujer borracha niña calle

¿QUÉ HICIERON MAL LOS QUE GRABARON? Fue cuando más gente criticó a los que grabaron el video: “Pendejos los que graban, prioridad los niños, el bebé le pega el sol en la cara, que le cuesta levantarlos y ver como se encuentra. Bien por la noticia, pero poco cerebro para actuar”, “¿Cómo esa mujer puede ser madre? Es peor que un animal pobres los niños”, “ay Dios mío me da tanta tristeza por eso bebés que no saben lo que esta pasando”. “Ay Dios mío me da tanta tristeza por eso bebés que no saben lo que está pasando”, “miren señores mi opinión es que la mama tiene un vicio. Pero me imagino que tiene familiares. Los familiares se pueden encargar de los niño. Ese es mi opinión.

Yo pasé en eso y es duro la verdad, me entristece. Y me hizo recordar mi infancia. Bendiciones”, dijeron más personas.