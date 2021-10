Gomita revela lo inesperado a través de sus redes sociales

La influencer hace terrible denuncia de su propio papá en medio del llanto

“Sé que he sido muy fuerte y todo lo callé”, expresó ¡Terrible! Unos cuantos días después de haber celebrado su cumpleaños número 27, la infuencer y expayasita Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, hace terrible denuncia de su propio papá en medio del llanto: “Sé que he sido muy fuerte y todo lo callé”. Relacionado El Charro que humilló a inmigrantes es engañado por su esposa con Alejandro Fernández ¿Intoxicado? Revelan comprometedoras fotografías del conductor de Suelta la Sopa, Juan Manuel Cortés (VIDEO) Aparecen supuestas ‘pruebas’ de que Clarissa Molina pudiera estar embarazada (FOTOS) Fue a través de sus historias de Instagram, video que retomaron diferentes cuentas, que la influencer no aguantó más y abrió su corazón con sus seguidores, quienes no se hubieran imaginado por todo lo que ha pasado la joven en los últimos años. Gomita defendió a su mamá de su propio padre En primer lugar, se puede ver a Gomita dedicarle la canción Grande, intepretada por Gloria Trevi y Mónica Naranjo, a su padre, al mismo tiempo que se lee la palabra “Escucha”: “Me hiciste daño, debiste hacerlo con alguien de tu tamaño, abusaste porque me faltaban años y pensé: ‘algún día creceré'”. “Me diste un golpe y luego dos y luego me llevaste al borde. Te burlaste porque te creías enorme y pensé: ‘algún día creceré’. De mis cenizas, de mis trozos rotos, debes creer en lo que ven tus ojos, puse un pie, me paré, me elevé”, dice otra parte de esta canción.

“Corre por tu vida” A pesar de lo delicado de este tema, la influencer se ve de buen ánimo. Gomita eligió otra parte de este tema musical para expresar su sentir por lo que le hizo su papá tanto a ella como a su madre. Ahora, decidió poner la palabra “Corre”. “Como león yo rugí, como un ternero te vi, temblando de miedo por mí porque si tú sigues aquí. Corre por tu vida que no se me olvida todo lo que hiciste. Yo estoy en la cima y aquí, desde arriba, no grites que no puedo oírte”, cantó Araceli.

“No más violencia contra las mujeres”, dice Gomita Después de que compartiera la frase “No grites”, Gomita compartió una imagen con la leyenda “No más violencia contra las mujeres”, pero lo que mostraría a continuación dejó impactados a sus seguidores, quienes no sospechaban que esto hubiera pasado. Con fecha del 3 de septiembre de este año, se observa a Gomita limpiándose las lágrimas mientras le decía a un “amigo” que acababa de pasar por “lo más cul… que siempre le ha pasado”, y por desgracia, llevaba mucho tiempo guardado.

“Mi papá me volvió a golpear” “Mi papá me volvió a golpear por defender a mi mamá. Traigo esto hinchado (se señala la barbilla) y la quijada me duele, me aventó los golpes en la cara”, confesó Gomita sin poder dejar de llorar, pero lo que compartió más adelante dio esperanzas. “Desde ese día dije (que) por mi bien que no me volvería a callar, me arranco (sic) extensiones”, se puede leer en esta historia que compartió la influencer sobre una imagen en la que precisamente se ven unas extensiones de cabello sobre una silla.

Papá de Gomita tiene prohibido acercarse a ella “Y hoy amigas puedo decir que el señor Alfredo Ordaz Barajas tiene una orden de restricción y no puede acercarse a mí, aunque no se me hace justo que esté libre. Sé que he sido muy fuerte y todo lo callé, pero ya acabó este maltrato tanto psicológico como físico”, expresó Gomita. En otro mensaje, la influencer comentó que Dios está con ella y que no la suelta, motivo por el cual ha sido fuerte: “No dejo de agradecer su amot y cariño de todos los seguidores. Si con esto te reflejas y estás pasandolo mismo, adelante, ánimo, no estás sola, no eres la única, pero yo no me tumbo” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Usuarios reaccionan a la confesión de Gomita No pasó mucho tiempo para que internautas expresaran sus puntos de vista luego de que Gomita hiciera terrible denuncia de su propio papá: “Aquí hay más cosas que un simple golpe. Se me hace que esta relación es mega tóxica”, “Desde niños vivieron explotación infantil, ya que el papá siempre se benefició de los hijos”. “Viejos cobardes que abusan de esa manera”, “¿Qué espera de unos padres que han tenido a todos su hijos trabajando como payasos desde chiquitos? Porque el señor era un flojo que no quería buscar trabajo”, “No merece por ningún motivo ser maltratada”, “Alto al maltrato de la mujer”.

Gomita recurrió a al cirugía Aunque la influencer le había dicho a sus familiares y seguidores que ya no volvería a hacerse alguna cirugía estética, poco les duró el gusto, ya que a través de su cuenta oficial de Instagram, Gomita dio a conocer que viajó a Venezuela para hacerse un arreglito: reducción del tamaño de su estómago. “Gomita, mira el tamañote de tu estómago, mira lo grande que es. ¡Wow! Ya lo vamos a hacer chiquito”, dijo el médico Henry García a través de una historia en Instagram. La ex conductora del programa Sabadazo no encontró mejor regalo de cumpleaños que entrar al quirófano para darse una ayudadita.

Su regalo de cumpleaños En esa ocasión, la influencer Araceli Ordaz comentó que el mejor regalo de cumpleaños que ella pudo haber elegido fue haberse puesto en manos del doctor Henry García. Gomita permaneció por varios días en Venezuela para su recuperación. Fue a finales de 2020, que Araceli Ordaz tuvo problemas con sus implantes de glúteos y tuvo que ser intervenida de inmediato, hecho que la llevó a decir que no se volvería a operar, pero cambiaría de opinión (Con información de Agencia Reforma).

Rechazó al Partido Verde Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, aseguró que a ella también la buscaron para formar parte de la campaña política del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la cual violó la veda electoral el pasado 6 de junio, como marca la ley. La expayasita contó en entrevista con La Draga Maravilla que no cedió a la compra de publicidad de sus redes sociales que organizó el PVEM con varios famosos: “Ojo que yo no me vendí como los artistas que se vendieron en el partido. Y lo recibí, recibí la oferta. Dije, no, mis valores no son esos. Podré estar muy operada y la chingada, pero no les voy a transmitir que vayan y voten por un pendejo”, contó.