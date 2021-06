ELLA NACIÓ EN ESTADOS UNIDOS

El post que subió la hija de Jenni Rivera fue el siguiente: “100% Mexicana, 100% Americana, 200% Club! #ProudLatina The best of both worlds! 🇲🇽 🇺🇸”, esto provocó la euforia de varias personas, pero también el enojo de otras.

Y es que aunque la cantante es de origen mexicano, la verdad es que ella nació en Los Ángeles, California, sin embargo, ella se considera mitad mexicana porque sus raíces provienen de la tierra azteca, de allí que su madre fuera una gran intérprete de canciones de regional mexicano, al igual que su tío Lupillo Rivera. Archivado como: Chiquis Rivera