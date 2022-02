Los operativos militares se han llevado a cabo en el estado Apure. Sobre la muerte de los civiles indicó que fueron “víctimas” de los “criminales actos por parte de los terroristas”, tras la detonación de explosivos artesanales. No dio detalles de fechas de muertes.

Actualmente, ambos países no tienen relaciones diplomáticas desde febrero de 2019 por decisión de Maduro, quien ordenó la expulsión de los diplomáticos. El gobierno de Iván Duque en Colombia no reconoce la legitimidad de Maduro en el poder, en vez de eso ratificó su apoyo al líder opositor Juan Guaidó.

Muertos operativos militares Venezuela: ¿CUÁL ES EL OBJETIVO?

El objetivo es “incorporar no solamente los partidos políticos que hacen bien la alternativa democrática, incluso incorporar el chavismo como se denomina un grupo, o al chavismo disidente, como se denomina también otro grupo,” explicó Guaidó durante una entrevista con The Associated Press el jueves, empleando el término que define el movimiento político iniciado por Chávez, quien falleció en 2013.

Guaidó ganó relevancia internacional en 2019 tras declarar ilegítima la presidencia de Maduro y autoproclamarse presidente interino, estableciendo un gobierno paralelo. Fue reconocido por docenas de países, incluyendo Estados Unidos, y lideró multitudinarias protestas en Caracas.