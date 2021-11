Muere el actor de telenovelas Enrique Rocha a los 81 años

“Lamentablemente ya falleció el día de hoy”, afirmó el trabajador de acuerdo con El Universal. “El señor tenía muy buena salud, no tenía ningún antecedente, fue todo muy rápido y de manera natural”. Los detalles de la muerte del actor aún no se han dado a conocer.

El luto en el Televisa parece no terminar, y es que a una semana del terrible fallecimiento de Octavio Ocaña, Eiza González reveló estar destrozada por la muerte del joven actor y es que no logra asimilar su muerte. La actriz mexicana, Eiza González reveló a través de redes sociales lo difícil que ha sido para ella.

Ya esperaban el mensaje de Eiza sobre la muerte de Octavio Ocaña

Este mensaje desencadenó un sinfín de comentarios, en donde los más de un millón de seguidores de la actriz no dudaron en destacar lo difícil que había sido para toda esta muerte: “Ustedes me dieron tanta felicidad, que por lo mismo la pérdida de “Otto”, me pegó como si hubiera sido de mi familia. Me quedo con los buenos momentos que me dieron en Lola, érase una vez”.

Más y más comentarios comenzaron a llegar, en donde afirmaban que “era bueno que Eiza se haya pronunciado al respecto de la muerte de Octavio”: “Dios mío santo, Por fin tu mensaje porque son íconos del 2007, nunca lo olvidaremos, es tan triste y seguimos de pie exigiendo justicia por él”.