Muere la famosa actriz Linda Carlson a la edad de los 76 años de edad

La familia ha dicho que la causa de la muerte fue por Esclerosis Lateral Amiotrófica

Tuvo participaciones en teatro, televisión y cine en Estados Unidos Muere la famosa actriz Linda Carlson a la edad de los 76 años de edad, quien participó en Newhart, Murder One de Steven Bochco, la familia ha dicho que la causa de la muerte fue por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA, por sus sigla en inglés) y el medio del espectáculo está de luto, informó el portal de Deadline, a través de su portal de noticias y Daily Mail. A la actriz le sobreviven su esposo James A. V. Hart, su hermana Janet Calson Ouren, su hermano James Hale Carlson y cuatro sobrinos. La familia confirmó que la fecha de su deceso fue el pasado 26 de octubre en Gaylordsville. Su carrera está cimentada no solo en televisión, sino en cine y hasta en teatro donde la artista tuvo sus inicios y de una forma destacada. ¿CÓMO LLEGÓ A LA CÚSPIDE? La actriz nació en Nnoxville, TN, y tras unos años se mudó a Nueva York con el firme objetivo de estar en el mundo del espectáculo, por lo que sus primeras cercanías las tuvo en la escuela de posgrado en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York, donde comenzó con una historia que concluyó con el reconocimiento del público y sus compañeros de profesión. Después de esos primeros pasos, la actriz tuvo una de sus primeras apariciones en Off Broadway y, en 1973, en Broadway en la reposición dirigida por Otto Preminger de Full Circle de Erich Maria Remarque. Tras ello vino lo que le daría una de sus logros más importantes, incursionar en la televisión y vaya de qué manera lo hizo pues se ganó el respeto de todos, ya hora sufren por la noticia de que muere Linda Carlson.

¿CUÁLES FUERON SUS PRINCIPALES APARICIONES? Fue en 1977 que la actriz tuvo su participación en Westside Medical, allí le dio vida a la Dra. Janet Cottrell por nada más y nada menos que 13 episodios. Así que un año después llegó su coprotagónico en el drama legal Kaz, con Ron Leibman dando vida a la abogada Martin “Kaz” Kazinsky, trabajo que le rindió muchos frutos y ser reconocida en la farándula. A partir de allí su presencia en la pantalla fue más reiterada, sobre todo en WKRP en Cincinnati, Scarecrow y Mrs. King, Brothers (protagonizada por su entonces marido Philip Charles MacKenzie). Además estuvo en My Two Dads y, desde 1985, Newhart como gerente de la estación de televisión de Vermont donde Bob Dick Loudon de Newhart presentó un programa de entrevistas. Archivado como: Muere Linda Carlson

Muere Linda Carlson: FAMILIA HACE INSÓLITA PETICIÓN Aunque en algunos casos, no todo duró mucho tiempo y en 1995, Carlson comenzó una breve experiencia de solamente dos temporadas en el drama legal Murder One de Bochco, allí le dio vida a la jueza Beth Bornstein. Otros trabajos televisivos llegaron desués, ellos son The Pretender, Clueless, Passions y otros. Pero también incursionó en el cine, Carlson estuvo en la película Honey de 1992, I Blew Up the Kid y The Beverly Hillbillies de 1993. Pero tras recibir la inesperada noticia, la familia ha hecho una insólita petición para todos sus familiares, amigos y seguidores, piden donaciones en nombre de Linda a la Aldea para Niños y Familias o la Asociación ALS, esto para poder cubrir todos los gastos que se deriven de su partida, por lo cual solo esperan la respuesta de los interesados.

FUERA DE LAS PANTALLAS SE GANÓ EL CORAZÓN POR UNA RAZÓN También fue la estrella invitada en Kojak antes de obtener un papel en la serie de televisión de corta duración Kaz como Katie McKenna, junto a Ron Liebman como el personaje principal, momento en que también logró conseguir más fama y reconocimiento en el mundo del espectáculo. Pero su carrera traspasó las pantallas y los escenarios, ya que más tarde fue una escritora que publicó en el New York Times, quien también financió becas en Village for Children and Families en Hartford y en Virginia Avenue Project en Los Ángeles, por lo que se ganó el respeto de la gente por su noble labor en favor de los niños de Estados Unidos. Archivado como: Muere Linda Carlson

