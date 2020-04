Muere a causa de coronavirus el famoso actor Andrew Jack, quien interpretó a Caluan Ematt en la saga de Star Wars: El despertar de la fuerza, tenía 76 años de edad y trabajaba en la nueva cinta de Batman, de acuerdo a lo que se informa en el portal de El Heraldo de México, el histrión tuvo complicaciones mientras estaba internado en un hospital de Londres.

De acuerdo al portal el encargado de dar la terrible noticia fue su propio representante Jill McCullough, quien detalló a los medios de comunicación que su deceso fue registrado por el personal médico la mañana de este marte 31 de marzo a las orillas de la capital londinense.

La noticia de que muere el actor Andrew Jack estremeció al mundo del espectáculo, ya que el histrión fue requerido para participar en más de 80 películas y antes de que se diera a conocer la pandemia por covid-19, ya estaba efectuando un papel para la nueva película de Batman.

Star Wars actor Andrew Jack has died from coronavirus at the age of 76. pic.twitter.com/CF5j6B65P5

— BFM News (@NewsBFM) March 31, 2020