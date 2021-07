Fue a través de la cuenta oficial de TikTok del cantante que pudimos observar como Kenia Ontiveros y él se encontraban en un casino de Las Vegas, sin embargo, lo sorpresivo no fue eso, sino más bien el premio que había ganado la originaria de Sinaloa, provocando que la pareja se volviera “millonaria” al ganar más de 10 mil dólares en una maquina de apuestas .

Después de contraer nupcias en el año 2018, la pareja no ha separado ni un momento del uno al otro, y es que gracias a sus redes sociales podemos observar su día a día, así como de los múltiples viajes que han realizado, y en esta ocasión no fue la excepción, ya que en esta ocasión la pareja estuvo en un casino de Las Vegas, en donde sorpresivamente Kenia Ontiveros los volvió “millonarios” al pegarle a uno de los más grandes premios.

“No lo puedo creer” decía Kenia Ontiveros, “Es todo lo que recolecté y aparte será el mini y los juegos gratis” a lo que Larry le responde “Ya no, porque ya le pegaste, pero ¡ve, falta aún más dinero!” comentaba emocionado el intérprete de “Ojalá y te vaya mal” mientras tanto la maquina de Kenia continuaba llenándose aún más de dinero.

Posteriormente, Kenia y Larry comienzan a argumentar que al principio estaban “sacados de onda” o sorprendidos por la situación, debido a que completaron todo lo que se necesitaba para llegar al premio mayor: “Estoy en shock, si lo vi que lo llené pero estaba muy sacada de onda”, a lo que Larry Hernández argumenta que sí porque él lo jugaba y no le había pasado el ganar tanto dinero.

Durante el video, con duración de más de dos minutos, se lograba observar como la maquina del casino se seguía llenado de dinero, lo cual con cada peso volvía más “millonaria” a Kenia Ontiveros, sin embargo, Larry le comentaba que ya tenía rato que no había ganando y que ya le tocaba haber ganado un poco de dinero .

Sin embargo, la travesía no terminó ahí, ya que en una parte dos del video, el cual también fue publicado en la cuenta oficial de TikTok del cantante, se podía observar que Kenia continuaba en esa misma maquina, solo que ahora, se podía ver que estaba ganando más de 2 mil dólares.

La suerte no pareció terminar ahí para Kenia Ontiveros y su esposo Larry Hernández, ya que después de convertirse casi en “millonarios” con los más de 10 mil dólares que ganaron en una casino en su viaje por Las Vegas, la pareja continuaba ahí, y después de otro juego , se podía observar como Kenia ya había ganado otros 2 mil dólares.

“Dinero se va con dinero” argumentan internautas en el video de Kenia Ontiveros y Larry Hernández

Diversas reacciones comenzaron a llegar al video de Kenia Ontiveros volviéndose “millonaria” con el dinero que ganó gracias a un casino en Las Vegas, en donde usuarios felicitaban a la pareja, mientras que otros argumentaban que dinero va con dinero: “Felicidades, me encantan”, “Qué padre, me encantaría yo también ganar un poco”, “Dinero se va con dinero, no cabe duda, muchas felicidades”

“Esta super padre esto, felicidades”, “No ha de haber dormido Kenia de la emoción jajaja”, “Jajaja que padre, yo andaba bien borracha cuando gané $500, le quería seguir pero mi vuelo ya se iba en cuatro horas”, “Que suerte Kenia, bien bendecida que estás felicidades, saludos” fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA ESPOSA DE LARRY HERNÁNDEZ GANANDO DINERO