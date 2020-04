View this post on Instagram

Inmensa tristeza tengo en mi corazón, porque hoy en la mañana falleció mi querido amigo y compañero el Gran Cantante ALEJANDRO ALGARA y abrazo en estos momentos a su adorada esposa MONICA Prado dándole mi más sentido pésame. Dios Nuestro Señor y su hijo Cristo Jesús bendito le de su eterno descanso. Y mucho Consuelo a sus seres queridos Amén. Mi abrazo lleno de amor. CARMEN SALINAS.