La hija de Lili Estefan está de luto tras la muerte de un querido amigo

Lukie fue un íntimo de Lina Luaces y hoy está devastada por su partida

Su madre le envió un mensaje en redes para tratar de reconfortarle

Lina Luaces, la hija de la famosa conductora del programa El Gordo y la Flaca, Lili Estefan, se encuentra de luto por la muerte de uno de sus más íntimos amigos y utilizó las redes para manifestar el dolor que le causa esta pérdida y su madre le escribe para consolarla ante el trago amargo que pasa.

Fue a través de su cuenta personal de Instagram que la hija de Lili Estefan publicó unos videos sobre algunos de los momentos más inolvidables que pasó junto a su amigo Lukie, un compañero de la escuela y de sus más cercanos amigos, y de inmediato obtuvo la respuesta de amigos y familiares.

Lina Luaces es la hija de Lili Estefan y Lorenzo Luaces, y está próxima a cumplir 18 años y en diversas ocasiones ha impactado con su belleza, pero otras también resultó criticada porque no la consideran tan agraciada, sin embargo, lo cierto es que es una joven que tiene un gran talento y actualmente es modelo profesional.

Puedes ver los videos aqui.

Sin embargo, ahora atraviesa por momentos difíciles tras la muerte de su amigo Lukie, por lo que decidió enviar un emotivo mensaje a través de su cuenta de Intagram @linaluaces, en donde además subió algunos videos de los momentos más felices que vivió a su lado y que lo tienen triste y devastada.

El mensaje que colgó la hija de Lili Estefan por la muerte de su amigo dice de manera textual: “Descansa en paz mi Lukie. Gracias por estar allí y traerme una sonrisa a la cara en los momentos en que más lo necesitaba. Nunca olvidaré los recuerdos y el impacto que hiciste en mi vida en tan poco tiempo. En mi corazón por siempre. Vuela alto, te amo”.

Ante este desgarrador mensaje por el luto que vive Lina Luaces, su madre, la conductora Lili Estefan no dudó en tratar de reconfortarle y de inmediato le respondió: “Gracias Lukie por cuidar a Lina y hacerla sonreír en sus peores momentos, todo mi amor por ti Lukie, no entendemos por qué te has ido tan pronto, rezo por él y su familia”.

La publicación ha causado tanto impacto que hasta la mañana de este martes 18 de febrero ya casi alcanzaba las 3 mil 800 reacciones de me gusta y por poco tenía los 200 comentarios de sus amigos y familiares. Es así como la gente le tendió la mano a la hija de Lili Estefan, que vive un luto por la muerte de su amigo.

Una mujer comentó la muerte del joven: “Santo Dios qué triste, tan joven, bueno y lindo niño. Dios lo tenga en sus regazos y brille la luz perpetua. Oraciones por sus familiares y amigos, en especial por @linaluaces”.

Otra persona se unió al dolor de la joven y escribió: “Siento mucho tu pérdida. Orando por ti, su familia y todos los que lo amaron”.