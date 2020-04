View this post on Instagram

Mi querido Gus… Me vas a hacer mucha falta, tu risa, tus mensajes de alegría, tus ganas de seguir haciendo reír al público. Te debo ese viaje a Costa Rica con mi familia. ¡Te quiero! ¡Gracias por siempre haber creído en mi! ❤️🙏🏼 Descansa en paz amigo… 😘