Mhoni Vidente destapa la verdad sobre el coronavirus

Revela que próximamente saldrá a la luz información importante

Advierte de cambios políticos y de crisis económica en el mundo

La famosa psíquica cubana Mhoni Vidente ha destapado una verdad sobre el coronavirus (Covid-19)y da sus predicciones sobre este virus para los próximos días.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la famosa clarividente compartió lo que sus cartas vaticinan para los días venideros sobre la vacuna y cura del Covid-19.

En su predicción también avisa de lo que sucederá con Venezuela y lo que pasará con la economía del mundo, por lo cual recomienda a la humanidad cuidar su dinero.

Desde que se ordenaron las medidas de protección en todo el mundo, Mhoni Vidente ha estado muy activa en sus redes sociales.

Ha dado sus predicciones con base a sus cartas y en esta ocasión advierte sobre lo que sucederá con el virus que mantiene en jaque a la mayor parte del mundo.

Incluso se atreve a decir cuestionar del porqué no ha salido una vacuna o cura, si es tan sencillo de eliminar al coronavirus.

A continuación, te dejaremos las predicciones que hizo a través de un video, de manera textual te dejamos lo que dijo sobre el Covid-19 y los problemas políticos y económicos que se avecinan.

“Hola amigos les habla Mhoni Vidente y estas son las predicciones sin censura sumamente urgentes. Me dediqué a hacer este video porque hay cosas muy fuertes que saldrán a la luz próximamente”.

“En las cartas del tarot me dice que hay una carta muy importante, la carta del loco, que esta carta me dice y me indica mentiras, engaños, falsedades, en cuestión de ese virus en cuestiones de economía, en cuestionas de política y de gobierno”.

“Esta carta, la carta del loco me está indicando que próximamente saldrá a la luz quién hizo ese virus, cómo lo manipuló, cómo se manipula ese virus y cómo te hace creer lo que no es. Así, esta carta me indica que saldrá a la luz muchas verdades en los próximos días”.

“Pero hay otra carta más, la carta del ahorcado, yo les había comentado que hay dos líderes, uno de Asia y otro de América que los veo que los quitarán del poder, que hablarán de golpe de estado, quitarán a otro dictador del poder y esta vez será en América”.

“Pero hay otra carta también la carta del diablo, esta carta sigue galopando, golpeando, golpeando completamente la religión cual sea, golpeando completamente a los ángeles, a los santos y al ser humano y haciéndolo hacer presa de hacer lo que él diga, el diablo”.

“Y él quiere seguir engañando al ser humano para que haga lo que él quiere, estas tres cartas van a dominar este día señores, se avecinan cosas muy fuertes, se visualiza que un presidente de América lo acusan de loco, de ego, de falsedad de información, que lo van a querer quitar del poder, se oyen voces, se escuchan cosas muy fuertes entre la gente”, dijo antes de seguir con la verdad sobre el coronavirus.