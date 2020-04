Los trabajadores agrícolas, los empleados de supermercados y de restaurantes y los conductores de reparto de alimentos recibirán dos semanas de baja por enfermedad remunerada para que no se sientan presionados a seguir trabajando mientras están infectados con el COVID-19, anunció el gobernador de California Gavin Newsom, reseñó The Associated Press.

La orden ejecutiva firmada el jueves cubre a aquellos que trabajan para grandes empleadores, llenando un vacío dejado por una ley federal este mes que requería que los empleadores proporcionaran licencia por enfermedad pagada de emergencia, pero eximió a aquellos con más de 500 trabajadores.

Farm workers, grocery store and fast-food employees and delivery drivers will receive two weeks of paid sick leave so they won’t feel pressured to keep working while infected with COVID-19, California's governor announced. https://t.co/ia6w3BoFXt

Newsom calificó la ayuda financiera como crítica y dijo que al menos 51 trabajadores en un almacén de distribución de Safeway en el Valle Central habían dado positivo por COVID-19, uno de ellos era de origen hispano y murió a causa del virus.

“Estos trabajadores en la primera línea de esta crisis son nuestros héroes no reconocidos por continuar trabajando para garantizar que los californianos tengan comida en sus mesas durante estos tiempos difíciles, y debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos de que se cuiden en casa y en el lugar de trabajo”, dijo Newsom.

THANK YOU — to all the workers in the food industry. The grocery workers. Fast food workers. Farmworkers. Agricultural workers. Delivery drivers.

You are not only essential — you are VALUED. pic.twitter.com/4a76YdZpGd

