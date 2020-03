¿Cuánto dinero tiene el empresario mexicano Carlos Slim?

View this post on Instagram

Carlos Slim nació el 28 de enero de 1940 en Ciudad de México. Miembro de una familia de tercera generación de emigrantes libaneses católicos que se radicaron en México. Ingeniero civil de profesión, Carlos Slim cursó estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde impartió la cátedra de Álgebra y Programación Lineal. Con su herencia construyó un edificio de varios pisos donde vivió con su mujer y sus hijos. Extraordinario financiero, empezó a comprar varias fábricas y negocios que hizo prosperar. Carlos Slim Helú, el empresario mexicano por excelencia y uno de los hombres más ricos del mundo, el mayor postor de las telecomunicaciones y del comercio electrónico en México. El presidente del gigante azteca Grupo Carso, presente en casi todos los sectores, impulsa las telecomunicaciones y el desarrollo de Internet en el país. Al igual que su padre, que hizo su fortuna comprando propiedades a bajo precio en el centro de Ciudad de México tras la sangrienta revolución de 1910, Carlos Slim combina la capacidad de conseguir gangas con un sentido del patriotismo. Según la revista Forbes, su fortuna lo ubicó como el hombre más rico del mundo. En marzo de 2011 la misma revista volvió a situarlo como el más rico del planeta. En un año el magnate incrementó su fortuna en 20.500 millones de dólares hasta situarla en los 74.000 millones. El 15 de julio de 2014, Forbes anunció que recuperó la posición como la persona más rica, con una fortuna de $ 79.6 mil millones, y en septiembre del mismo año, Forbes sigue como número 1 con un patrimonio neto de $ 81.6 mil millones. #emprendedor #empresario #carlosslim