View this post on Instagram

Tu cuerpo siempre está dispuesto a hacer lo que tú le digas , Ámalo , Consiéntelo , Cuídalo , Aliméntalo Bien , Ejercítalo, habla con tu piel dile lo bella que es , tu cabello , tus pies , enseñémosle eso a nuestros hijos e hijas 💗Tú cuerpo te ama tanto que si decides hacerle un cambio el te apoyará , porque es parte de ti , el quiere verte feliz . Ámate TU primero💗